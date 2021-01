Feyenoord krijgt pak slaag en profiteert niet van misstappen concurrentie

Woensdag, 27 januari 2021 om 22:50 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:54

Feyenoord is er woensdag niet in geslaagd om te profiteren van de nederlagen die concurrenten AZ en Vitesse eerder op de avond leden. De nummer vijf van de Eredivisie leverde op bezoek bij sc Heerenveen een armoedig optreden af en verloor met 3-0. Feyenoord leed daarmee de derde nederlaag op rij; Heerenveen won na twaalf duels weer eens in de Eredivisie. Zondag neemt Feyenoord het op tegen PSV.

De geplaagde trainer Johnny Jansen, die sinds 1 november niet meer had gewonnen in competitieverband, gooide zijn formatie om tegen Feyenoord en koos voor 4-4-2 in plaats van 4-3-3. Lucas Woudenberg en Benjamin Nygren maakten plaats voor respectievelijk Remi Kaib en Rodney Kongolo. Dick Advocaat voerde bij Feyenoord één wijziging door ten opzichte van het verloren duel met AZ (2-3): Luis Sinisterra kreeg de voorkeur boven Ridgeciano Haps op de linksbuitenpositie.

Heerenveen had het initiatief in de openingsfase, maar het duurde even voordat de thuisploeg serieus gevaar stichtte. In de eerste 27 minuten kwam men niet verder dan een schot van Mitchell van Bergen, dat door Nick Marsman over de lat werd getikt. Met twee doelpunten in een tijdsbestek van drie minuten brak Heerenveen de wedstrijd daarna echter volledig open. Joey Veerman was het eindstation van een fraaie uitbraak, nadat Siem de Jong een pass van Kongolo slim liet lopen, en Pawel Bochniewicz kon van dichtbij binnentikken nadat Ibrahim Dresevic een corner verlengde met de hak.

In de slotfase van de eerste helft kroop Feyenoord enigszins uit de schulp, maar er was voor Advocaat weinig reden om tevreden te zijn. Daar kwam na de pauze geen verandering in. Kort na de onderbreking vergrootte Heerenveen de voorsprong: invaller Eric Botteghin verloor de bal, waarna de thuisploeg een aanval opzette. Henk Veerman vond Van Bergen, die Marsman verschalkte in de korte hoek. Feyenoord probeerde vervolgens aan te zetten, maar het zag er nooit naar uit dat de bezoekers een ommekeer konden bewerkstelligen. De Rotterdammers leden de grootste nederlaag in competitieverband sinds het 4-0 verlies bij Ajax op 27 oktober 2019.