Fortuna Sittard rekent moeizaam af met RKC en klimt naar middenmoot

Woensdag, 27 januari 2021 om 21:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:54

Fortuna Sittard heeft woensdagavond met de hakken over de sloot gewonnen van RKC Waalwijk. De ploeg van trainer Sjors Ultee dreigde zijn voorsprong in de slotfase uit handen te geven, maar hield stand: 1-2. Daardoor klimt Fortuna op naar de twaalfde plek en is een gat van elf punten geslagen met de degradatiestreep. RKC Waalwijk, dat voor de achtste keer op rij niet won, staat daar op plaats vijftien nog drie punten boven.

Sebastian Polter, de clubtopscorer van Fortuna, ontbrak vanwege zijn rode kaart tegen Ajax en daarom speelde Seuntjens in de punt van de aanval. Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd in de eerste helft, die nauwelijks kansen opleverde. Fortuna kreeg er een in de persoon van Seuntjens, die de bal na goed werk van Ben Rienstra verlengde tot op de paal. Namens RKC loste Lennerd Daneels een schot, dat door doelman Yanick van Osch goed gepakt werd.

Negen minuten na rust pakte Fortuna de leiding. George Cox zette een rush in over de linkerflank en zette de bal hard voor bij de tweede paal, waar Seuntjens kon intikken: 0-1. Het doelpunt had een buitenspelluchtje, maar werd goedgekeurd. Tien minuten later was Seuntjens opnieuw belangrijk voor Fortuna. Ditmaal werd het schot van de spits uit de verre hoek getikt door Kostas Lamprou, waarna Lisandro Semedo de rebound intikte.

RKC bleef geloven in een resultaat en zette een slotoffensief in. Anas Tahiri raakte met een laag schot vanaf de rand van de zestien de paal, en even later haalde Cox een kopbal van Melle Meulensteen van de lijn. Weer enkele minuten scoorden de Waalwijkers dan toch, toen Sylla Sow de bal vanaf de achterlijn op het hoofd van David Min legde: 1-2. Min kreeg daarna nog een kopkans, maar zag Van Osch ditmaal redding brengen. In de counter slaagde Tesfaldet Tekie er in alle vrijheid niet in om Lamprou te kloppen.