Giakoumakis gaat flink tekeer en sloopt Vitesse met vier doelpunten

Woensdag, 27 januari 2021 om 21:49 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 21:56

Vitesse heeft kennis gemaakt met de scoringsdrift van Georgios Giakoumakis. Dankzij vier doelpunten van de afgetekende topscorer van de Eredivisie was VVV-Venlo woensdagavond met liefst 4-1 te sterk voor het team van Thomas Letsch. Giakoumakis, goed voor twintig goals in negentien Eredivisie-wedstrijden, is de eerste speler sinds Jozy Altidore in 2012/13 met drie hattricks in één Eredivisie-seizoen. Voor Vitesse is het de eerste nederlaag in ruim een maand tijd: na het 3-1 verlies bij AZ op 23 december werden tot woensdag vijf opeenvolgende zeges geboekt.

Het in 2021 nog altijd ongeslagen VVV begon goed aan de wedstrijd, met een gevaarlijke Giakoumakis en een kans voor landgenoot en basisdebutant Christos Donis. De inzet in de korte hoek was prima, maar dat gold ook voor de redding van Remko Pasveer. Uit de daaropvolgende hoekschop was het raak: de bal van Zinedine Machach belandde recht op het hoofd van Giakoumakis, die hard binnenkopte. Na 23 minuten kwam VVV echter goed weg toen Thorsten Kirschbaum zag hoe de bal van zijn eigen doellijn werd gehaald.

Twaalf minuten na de 1-0 was het opnieuw raak en de wisselwerking was identiek: op aangeven van Machach kopte Giakoumakis de 2-0 binnen. Op slag van rust completeerde Giakoumakis zijn hattrick, al was het meer geluk dan wijsheid. De Griek ontving de bal van, wederom, Machach en zijn voorzet vanaf de rechterkant eindigde pardoes in de verste hoek achter de verbouwereerde Pasveer. De topscorer verontschuldigde zich ook direct voor de treffer, omdat hij het zo mooi ook weer niet had bedoeld: 3-0.

Letsch greep in de rust meteen in en haalde Thomas Bruns en Matus Bero naar de kant, ten faveure van Idrissa Touré en Armando Broja. Vitesse begon goed aan de tweede helft, maar had niet het geluk aan zijn zijde. Een inzet van Oussama Tannane raakte de lat en Danilho Doekhi liet ook een mogelijkheid onbenut. Toch moest Kirschbaum na een uur spelen de bal uit zijn doel halen toen Broja zijn vierde van het seizoen maakte: 3-1.

Het zat Tannane twintig minuten voor tijd ook niet mee toen hij de bal dit keer op de paal mikte. Giakoumakis daarentegen verandert alles wat hij aanraakt in goud en dat deed hij ook in de 79e minuut, toen hij uit een corner opnieuw met hoofd scoorde: 4-1. Twee minuten later kreeg de topschutter een verdiende publiekswissel in de lege De Koel en werd hij vervangen door Jafar Arias.

Vitesse is de tweede plaats definitief kwijt aan PSV, dat dinsdagavond met 0-2 bij FC Emmen won en nu twee punten meer heeft. Koploper Ajax kan de voorsprong op Vitesse donderdag bij winst op Willem II naar zes punten vergroten. VVV stijgt door de vierde zege in de laatste vijf duels van de veertiende naar de twaalfde stek.