Feyenoord neemt na Naoufal Bannis ook afscheid van Dylan Vente

Woensdag, 27 januari 2021 om 21:22 • Jeroen van Poppel

Feyenoord stuurt Dylan Vente de rest van het seizoen op huurbasis naar Roda JC Kerkrade, zo meldt Voetbal International. De 21-jarige spits zou aanvankelijk naar PEC Zwolle gaan, maar laatstgenoemde club gaf uiteindelijk geen definitief jawoord. Eerder verhuurde Feyenoord onder meer Naoufal Bannis al aan FC Dordrecht.

Bij Feyenoord kwam Vente al weinig aan spelen toe en na de tijdelijke komst van Lucas Pratto naar Rotterdam was er helemaal geen perspectief meer voor hem in De Kuip. De centrumspits kwam dit seizoen slechts dertien minuten binnen de lijnen, eind december tegen sc Heerenveen (3-0 winst). In totaal staat de aanvaller op 33 officiële duels voor Feyenoord, waarin hij goed was voor 7 goals en 6 assists. Vorig seizoen werd Vente verhuurd aan RKC Waalwijk, waarvoor hij in zeventien Eredivisie-duels niet wist te scoren.

Verder is Feyenoord bezig om ook Marouan Azarkan te verhuren. De negentienjarige aanvaller zit woensdagavond bij de wedstrijdselectie voor het duel bij sc Heerenveen, maar gaat het seizoen vermoedelijke elders afmaken. Volgens Voetbal International hebben NAC Breda en 'nog een rits clubs uit de Keuken Kampioen Divisie' belangstelling voor Azarkan, die op twee officiële duels in de hoofdmacht van Feyenoord staat.

Ook heeft het weekblad een update over de situatie van Nicolai Jörgensen, die tegen Heerenveen opnieuw in de basis staat. De dertigjarige spits staat onverminderd in de belangstelling van Galatasaray en daar is naar verluidt nu ook een club uit de Premier League bijgekomen. Die niet nader genoemde club zou alleen informatie hebben ingewonnen en dus nog geen bod hebben uitgebracht.