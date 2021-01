Luuk de Jong staat op en leidt superieur Sevilla naar kwartfinales

Woensdag, 27 januari 2021 om 20:54 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 21:01

Sevilla heeft zich ten koste van Valencia bij de laatste acht van het toernooi om de Copa del Rey geschaard. Het team van Julen Lopetegui maakte in de eerste helft van de krachtmeting al korte metten met los Che, die na 39 minuten spelen tegen een 3-0 achterstand aankeken. Dat was ook de eindstand in Zuid-Spanje: 3-0. Luuk de Jong maakte met twee treffers een einde aan een reeks van een reeks van negen duels zonder doelpunt, al stond hij in vier van deze duels minder dan een kwartier binnen de lijnen. De 3-0 van Ivan Rakitic was zonder meer het hoogtepunt.

Sevilla was in de eerste helft in het Ramón Sánchez Pizjuan heer en meester. Valencia krijgt dit seizoen veel doelpunten tegen uit standaardsituaties en zo geschiedde ook in de twintigste minuut. Na een corner van Marcos Acuña vanaf links kopte De Jong de bal achter doelman Cristian Rivero: 1-0. Twaalf minuten later verdubbelde de Nederlander de voordelige marge na een aanval met liefst 37 balcontacten: Suso legde de bal in het strafschopgebied perfect klaar voor De Jong, die diagonaal raak schoot.

De 3-0 van Rakitic was om in te lijsten: de Kroaat zag dat Rivero een meter voor zijn doel stond en hij stifte het leer vanaf de rand van het strafschopgebied bijzonder fraai over de doelman heen. Ondanks de tussenstand op het scorebord daalde het tempo in de eerste twintig minuten na rust allerminst. Valencia wilde de achterstand in ieder geval verkleinen, terwijl Sevilla goed voetbal bleef spelen. Het was aan Yassine Bounou te danken dat de bezoekers via Álex Blanco en Daniel Wass niet nog enigszins terug in de wedstrijd kwamen.

??????. ??????. ?????????????? ?? Sevilla bouwt de score verder uit. En hoe?! Een prachtige stift van Ivan Rakitic!#ZiggoSport #CopaDelRey #SEVVAL pic.twitter.com/vSVA88U9rf — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 27, 2021

De Jong maakte zes minuten voor tijd plaats voor Youssef En-Nesyri. Oussama Idrissi kwam na 63 minuten binnen de lijnen voor Joan Jordán en enkele minuten later was de beurt aan Karim Rekik, als vervanger van Jesús Navas. Sevilla, nummer vier van LaLiga, komt zaterdag weer in actie: het team van Lopetegui wacht een uitduel met Eibar. Valencia, dat tien plaatsen lager staat, speelt dezelfde dag thuis tegen Elche.