Hakim Ziyech kan Thomas Tuchel in nieuwe rol niet redden

Woensdag, 27 januari 2021 om 20:54 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:58

Thomas Tuchel is zijn periode als manager van Chelsea begonnen met een teleurstellend en doelpuntloos gelijkspel tegen Wolverhampton Wanderers. De Duitse oefenmeester deed de nodige tactische omzettingen ten opzichte van zijn voorganger Frank Lampard, maar Hakim Ziyech kon in zijn nieuwe rol niet beslissend zijn. Ondertussen zette Burnley de weg naar boven voort met een zwaarbevochten 3-2 zege tegen Aston Villa. Het was voor de ploeg van manager Sean Dyche de tweede competitiezege op rij, een unicum dit seizoen.

Chelsea - Wolverhampton Wanderers 0-0

Vanaf het startsignaal werd duidelijk dat Tuchel de tactiek bij Chelsea in zijn eerste duel direct op de schop had gegooid. Onder Lampard speelden de Londenaren meestal in een klassieke 4-3-3-formatie, maar tegen Wolverhampton begon Chelsea met Ziyech en Kai Havertz als centrale aanvallende middenvelders. De twee nummer tienen stonden in een vierkant met controlerende middenvelders Jorginho en Mateo Kovacic. Olivier Giroud stond in de punt van de aanval, terwijl Callum Hudson-Odoi voornamelijk rechtsbuiten speelde. De linkerkant van de aanval bleef open, zodat linksback Ben Chilwell daarin kon duiken.

Chelsea had weliswaar vrijwel continu de bal, maar wist daar nauwelijks gevaarlijk mee te worden. Doelman Rui Patrício van the Wolves werd in de eerste helft slechts tot twee reddingen gedwongen: eerst maakte Havertz een dreigende rush over het halve veld, maar zijn glijdende schot miste kracht om de Portugese goalie te verrassen. Ook een kopbal van Antonio Rüdiger uit een vrije trap van Ziyech kon Rui Patrício niet verontrusten.

In de tweede helft was het beeld niet anders: Chelsea bleef grote moeite hebben met het vinden van openingen. Havertz probeerde het uit een half afgeslagen bal, maar zag Leander Dendoncker met een sliding blokken. Aan de overzijde brak Pedro Neto door, die door de meegelopen Ziyech niet kon worden afgestopt en zijn wipje op de bovenkant van de lat zag ploffen. In de slotfase zag Chelsea-spits Tammy Abraham een hard schot gekeerd worden, terwijl Dendoncker aan de overkant een veelbelovende aanval om zeep hielp door een verkeerde aanname.

Burnley - Aston Villa 3-2

Na een rustige openingsfase liet Aston Villa zich meer gelden en na veertien minuten viel de 0-1: Matt Targett bracht de bal voor en Ollie Watkins mikte het leer in de verre hoek. Het aluminium, na een volley van Ross Barkley, en reddingen van Nick Pope voorkwamen dat the Villans met een ruimere voorsprong de rust bereikten. Burnley, met Erik Pieters in de basis, kwam zeven minuten na rust na een kopbal van Ben Mee uit een corner van Ashley Westwood op 1-1. Na 68 minuten gaf Jack Grealish de bal aan Douglas Luiz en de smaakmaker gleed ter hoogte van de strafschopstip op aangeven van de Braziliaan de 1-2 binnen.

Een heerlijke ommekeer van Burnley zorgde er echter voor dat de drie punten op Turf Moor bleven. Een kwartier voor tijd rukte Pieters op richting het strafschopgebied en hij bezorgde de bal op links bij Dwight McNeil, die een strakke pass richting de tweede paal gaf. Het leer ging aan alles en iedereen voorbij, inclusief doelman Emiliano Martínez: 2-2. Luttele minuten later gaf McNeil een heerlijke voorzet vanaf links en zette Chris Wood met een achterwaartse kopbal via de rechterpaal de 3-2 op het scorebord. Met onder meer de entree van Anwar El Ghazi in de 83e minuut probeerde manager Dean Smith in ieder geval nog een gelijkmaker te forceren, maar Burnley hield goed stand.