Trabzonspor wint negende Super Kupa na dertien minuten blessuretijd

Woensdag, 27 januari 2021 om 20:54 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:58

Trabzonspor heeft woensdagavond beslag gelegd op de Super Kupa in Turkije. De bekerwinnaar van vorig seizoen won in het Atatürk Olympisch Stadion met 1-2 van regerend landskampioen Istanbul Basaksehir en pakte de trofee voor de negende keer. Daarmee komt Trabzonspor op gelijke hoogte met Fenerbahçe; alleen Galatasaray (zestien keer) won de Supercup vaker.

Een vroege penaltyclaim van Trabzonspor na een vermeende handsbal van Carlos Ponck sorteerde niet het gewenste effect: volgens de videoscheidsrechter was er geen sprake van hands toen de verdediger van Basaksehir de bal tegen het lichaam kreeg na een schot van Caleb Ekuban. Na een kwartier ging arbiter Yasar Kemal Ugurlu ook niet mee in de roep van Demba Ba om een strafschop, toen de spits van Basaksehir naar de grond ging na contact met Vitor Hugo.

In de tweede helft bleek de arbitrage echter wel bereid om een penalty toe te kennen. Ba mocht na 57 minuten aanleggen vanaf de stip, nadat Edgar Ié de bal in het zestienmetergebied tegen de arm kreeg na een schot van Júnior Fernándes. Na een haperende aanloop schoot Ba de penalty hoog in de linkerhoek. Hij zorgde daarmee voor het tweede doelpunt van het duel, want kort na de rust was Trabzonspor op voorsprong gekomen uit een kopbal van Djaniny na slecht uitverdedigen van Ponck.

De opdracht werd lastiger voor Basaksehir toen Alexandru Epureanu zijn tweede gele kaart ontving. De verdediger werd zeventien minuten voor tijd op de bon geslingerd voor een overtreding op Ekuban en moest inrukken. De club uit Istanbul hoopte een verlenging veilig te stellen, maar slaagde daar niet in. Ekuban zorgde uit een counter voor een beslissing binnen negentig minuten: hij werd bereikt door Djaniny, omspeelde keeper Mert Günok en rondde af in een leeg doel.

Basaksehir beklaagde zich vanwege een vermeende overtreding van Djaniny op Hasan Ali Kaldirim in de opbouw, maar daar was volgens de VAR geen sprake van. Wel kregen Enzo Crivelli en ex-Eredivisionist Deniz Türüç geel voor hun felle protest. Mede door de hectiek rondom het doelpunt werden dertien minuten blessuretijd toegevoegd aan de wedstrijd, maar de stand bleef onveranderd.