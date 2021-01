Sander van de Streek stuit opmars van AZ met geweldige uithaal

Woensdag, 27 januari 2021 om 20:34 • Dominic Mostert

Na acht competitiewedstrijden zonder nederlaag weet AZ weer wat verliezen is. De ploeg van trainer Pascal Jansen, die eerder deze maand won van onder meer PSV en AZ, ging woensdagavond met 0-1 onderuit tegen FC Utrecht na een fraai doelpunt van Sander van de Streek. Daardoor kan Feyenoord bij een zege op sc Heerenveen de vierde plek overnemen, later op de woensdagavond. Utrecht boekte de derde opeenvolgende zege en vestigt zich steviger op de achtste plek.

AZ trad aan met dezelfde opstelling als zondag tegen Feyenoord (2-3 zege); bij Utrecht was één wijziging te ontwaren. Na het maken van het winnende doelpunt als invaller tegen Sparta Rotterdam (1-0) kreeg Othman Boussaid een basisplek, ten koste van Adrián Dalmau. Eric Oelschlägel, de keeper van Utrecht, werd in de derde minuut voor het eerst getest door Myron Boadu en bokste de bal weg. Na een klein kwartier volgde het eerste speldenprikje van Utrecht: op aangeven van Django Warmerdam kopte Van de Streek ver naast.

Vervolgens kende Marco Bizot weinig moeite met een poging van Gyrano Kerk, waarna de mee opgekomen Hidde ter Avest over schoot. AZ had zichtbaar moeite om op gang te komen, maar meldde zich in het laatste kwartier van de eerste helft iets nadrukkelijker. Een inzet van Owen Wijndal werd van richting veranderd en zeilde naast; een kopbal van Albert Gudmundsson belandde in de handen van Oelschlägel. Over het geheel viel de eerste helft tegen: de amusementswaarde was laag, omdat beide ploegen moeite hadden een gaatje te vinden.

De eerste écht grote kans om de score te openen was na een klein uur voor Boadu. Na een lage en harde voorzet van Wijndal ontstond een schietkans in het strafschopgebied voor de spits, wiens inzet werd gekeerd door Oelschlägel. Het ogenschijnlijk onmachtige Utrecht meldde zich halverwege de tweede helft, toen Kerk na een goede pass van Boussaid koos voor een laag schot, dat Bizot met de voet keerde. Het bleek een voorbode voor het openingsdoelpunt. Ruim twintig minuten voor tijd verraste Van de Streek met een prachtige uithaal van circa twintig meter in de rechterbovenhoek: 0-1. Omdat Boadu een grote mogelijkheid in de slotfase onbenut liet, pakte AZ geen punt.