Paul Pogba reageert in tweet op racismeverwijt aan Zlatan Ibrahimovic

Woensdag, 27 januari 2021 om 19:28 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:38

Paul Pogba gelooft niet dat er sprake was van een racistische ondertoon in de uitingen van Zlatan Ibrahimovic richting Romelu Lukaku tijdens het Coppa Italia-duel tussen AC Milan en Internazionale van dinsdagavond. Nadat Ibrahimovic woensdagmiddag al een statement op sociale media plaatste waarin hij aangaf dat er 'in de wereld van Zlatan geen plaats is voor racisme', neemt Pogba het via Twitter op voor de Zweed.

Zlatan... racist? ?? He loves me too much so he's the last person I'd think of as racist! Come on, don't joke with that one! ?? — Paul Pogba (@paulpogba) January 27, 2021

Pogba speelde tussen 2016 en 2018 samen met Ibrahimovic voor Manchester United. De twee spelers hebben een goede vriendschap, blijkt uit een tweet van de middenvelder. "Zlatan... racistisch? Daarvoor houdt hij te veel van me. Hij is de laatste persoon die ik als racistisch zou zien. Kom op, daar maak je geen grappen over", schrijft Pogba, die een lachende emoji toevoegt aan het eind van zijn tweet. Pogba en Ibrahimovic zijn niet alleen ex-ploeggenoten, maar behoren ook allebei tot het clientèle van zaakwaarnemer Mino Raiola. Pogba is tegelijkertijd goed bevriend met Lukaku, met wie hij zowel in 2016 als 2017 optrok tijdens een vakantie in de Verenigde Staten.

Ibrahimovic had dinsdagavond kort voor rust van het bekerduel tussen Inter en AC Milan (2-1) een flinke woordenwisseling met Lukaku. De spitsen stonden met de hoofden tegen elkaar en kregen daarvoor van scheidsrechter Paolo Valeri een gele kaart. Nadat het fluitsignaal voor de rust klonk, vervolgden beide spelers de woordenwisseling. "Go do your voodoo shit, you little donkey (ezel, red.)!", beet Ibrahimovic zijn voormalig ploeggenoot van Manchester United toe.

Ibrahimovic doelde met de woorden 'go do your voodoo shit' mogelijk op een affaire die rond Lukaku's transfer van Everton naar Manchester United in 2017 speelde. Everton-eigenaar Farhad Moshiri claimde destijds dat Lukaku zijn beslissing om weg te gaan bij the Toffees had genomen op basis van 'een voodoobericht' van zijn moeder, maar dat werd door Lukaku in alle toonaarden ontkend. Woensdagmiddag plaatste Ibrahimovic een tweet waarin hij ontkende racistische denkbeelden te hebben. "We hebben allemaal hetzelfde ras en zijn allemaal gelijk. Wij zijn allemaal spelers en sommigen zijn beter dan anderen."