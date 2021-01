Galatasaray trekt zich niets aan van pikante uitspraak Kökçü uit 2019

Woensdag, 27 januari 2021 om 18:34 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:42

Niet alleen Leicester City, maar ook Galatasaray heeft zich recentelijk bij Feyenoord gemeld voor Orkun Kökçü. Volgens Feyenoord Transfermarkt deed de grootmacht uit de Süper Lig een poging om de middenvelder te huren met een optie tot koop. Er is echter geen akkoord bereikt tussen de betrokken partijen, omdat Galatasaray te laag heeft ingezet. Bovendien ziet Feyenoord het niet zitten om Kökçü te verhuren, zo klinkt het.

Een overgang naar Galatasaray zou verrassend zijn, daar Kökçü in september 2019 in een interview met Voetbalzone aangaf dat Cim Bom bepaald niet zijn eerste keus is in Turkije. "Ik wil sowieso wel in Turkije spelen, later in mijn carrière", zei de enkelvoudig Turks international. "Mijn favoriete club in Turkije is Besiktas. Heel mijn familie is voor Besiktas. Als Galatasaray belt, dan laat ik me eerst doorverbinden met Besiktas", lachte de spelmaker. "Als Besiktas me niet wil hebben, dan moet ik toch wel voor een andere club gaan."

Mocht Galatasaray nog zaken willen doen met Feyenoord, dan moet de club een verbeterd bod uitbrengen voor een directe verkoop. Eerder op de woensdag meldde Feyenoord Transfermarkt dat Leicester City zich heeft gemeld in De Kuip en te horen kreeg dat Kökçü alleen op permanente basis mag vertrekken. De momenteel aan zijn knie geblesseerde creatieveling heeft een contract tot medio 2025.

Kökçü speelde dit seizoen tien wedstrijden voor Feyenoord, waarvan negen als basisspeler. Hij kreeg medio december te horen dat hij zes à twaalf weken uit de roulatie zou zijn door een enkelblessure, maar was op woensdag 20 januari alweer in staat om een helft mee te doen in het gewonnen bekerduel met Heracles Almelo (3-2). Na afloop stelde hij echter vast dat het iets te vroeg was om weer in actie te komen en zondag behoorde hij niet tot de wedstrijdselectie voor het duel met AZ (2-3 nederlaag).