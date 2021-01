Tuchel lijkt bij eerste wedstrijd nieuwe rol te hebben voor Ziyech

Woensdag, 27 januari 2021 om 18:14 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:01

Thomas Tuchel heeft zijn eerste opstelling als manager van Chelsea bekendgemaakt. De Duitser geeft woensdagavond in het thuisduel met Wolverhampton Wanderers een basisplaats aan Hakim Ziyech. Onder Frank Lampard speelde de voormalig Ajacied als hangende rechtsbuiten, maar Tuchel lijkt een rol als nummer tien in gedachten te hebben voor hem.

In de opstelling zoals die officieel is ingediend, staat Ziyech namelijk opgesteld als derde middenvelder. Het zou ook kunnen dat Kai Havertz als nummer tien speelt, maar in de gepresenteerde formatie lijkt de Duitser als rechtsvoor opgesteld te staan. Het controlerende blok op het middenveld wordt in elk geval gevormd door Mateo Kovacic en Jorginho. Mason Mount, die onder Lampard de laatste vijftien competitieduels een basisplaats had, zit op de bank. N'Golo Kanté is nog altijd geblesseerd.

Here is the first Chelsea team of the Thomas Tuchel era! ????#CHEWOL pic.twitter.com/cqHQXUUmyK — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 27, 2021

Ook Timo Werner kan onder Tuchel niet rekenen op een basisplaats. De coach kiest in de spits voor Olivier Giroud, die ook de voorkeur krijgt boven Tammy Abraham. Callum Hudson-Odoi speelt als linkerspits en wordt dus verkozen boven Christian Pulisic. Bij tegenstander Wolverhampton Wanderers zit Ki-Jana Hoever, die vrijdag in de FA Cup tegen Chorley (0-1 zege) nog negentig minuten maakte, op de bank.

Tuchel gaf vlak voordat de wedstrijd begon tekst en uitleg aan BT Sport. "Vandaag zijn mijn keuzes volkomen unfair, hoe kan ik een keuze maken op basis van slechts één training waarin iedereen echt gefocust was?", aldus de oefenmeester. "Het is misschien wel de meest unfaire opstelling die ik ooit gemaakt heb, omdat er geen reden is om spelers een basisplaats te geven, of juist niet. Bij twijfel hebben we vandaag voor wat meer ervaring gekozen."

Opstelling Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Rüdiger, Thiago Silva, Chilwell, Jorginho, Kovacic, Ziyech; Havertz, Hudson-Odoi, Giroud

Opstelling Wolverhampton Wanderers: Ruí Patrício; Coady, Boly, Kilman; Semedo, Neves, Dendoncker, Ait-Nouri; Adama Traoré, Podence, Neto