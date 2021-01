Barcelona krijgt goed nieuws: revalidatieproces verloopt sneller dan verwacht

Woensdag, 27 januari 2021 om 17:49 • Jeroen van Poppel

Gerard Piqué is mogelijk sneller hersteld van zijn zware knieblessure dan aanvankelijk gedacht, zo meldt Mundo Deportivo. De 33-jarige verdediger, die op 21 november tegen Atlético Madrid geblesseerd raakte, maakt snel vorderingen in zijn revalidatieproces en kan mogelijk dit seizoen nog in actie komen.

Piqué kwam eind november hard in botsing met tegenstander Ángel Correa en liep daarbij schade op aan zijn voorste kruisband in zijn rechterknie. Aanvankelijk sprak Dr Ramón Cugat, een vooraanstaand arts in Spanje die Piqué behandelde, over een herstelduur van vijf tot zes maanden. De kniespecialist adviseerde de centrumverdediger om te kiezen voor een operatie, maar Piqué sloeg dat advies in de wind.

Mundo Deportivo schrijft dat de Catalaan er twee maanden na het oplopen van zijn kwetsuur goed voor staat. Piqué ligt voor op schema: hij kan alweer langere periodes hardlopen en traint volop in de gym. Barcelona wil de revalidatie echter niet overhaasten: trainer Ronald Koeman gaf eerder al aan dat de mandekker alle tijd krijgt om volledig te herstellen. Een datum voor zijn rentree wordt door de club dan ook niet genoemd.

Piqué moet in ieder geval de heenwedstrijd in de Champions League tegen Paris Saint-Germain op 16 februari aan zich voorbij laten gaan. Ook de return op 10 maart komt waarschijnlijk te vroeg voor de Spaans international in ruste, voor wie Barcelona op korte termijn een vervanger hoopt te presenteren. De Spaanse topclub doet er alles aan om Eric García per direct aan de selectie toe te voegen. Manchester City is bereid om de twintigjarige centrumverdediger voor drie miljoen euro te laten gaan, exclusief bonussen. Als er geen akkoord wordt bereikt met City, komt García in de zomer transfervrij over.