TOTO's tips: Scoort Davy Klaassen wederom tegen AZ?

Zaterdag, 30 januari 2021 om 15:00 • Stefan Coerts • Laatste update: 16:03

Waar Vitesse, AZ en Feyenoord in de midweekse ronde punten verspeelden, wonnen Ajax en PSV wel hun wedstrijden. Gemakkelijk ging dat niet, maar voorlopig lijkt de titelstrijd tussen de Amsterdammers en de Eindhovenaren gevoerd te worden. Of weet angstgegner AZ de spanning zondag toch weer helemaal terug te brengen? AZ won de laatste drie competitiewedstrijden tegen Ajax en incasseerde al 276 speelminuten geen enkele treffer tegen Ajax in de Eredivisie. In samenwerking met TOTO blikken we vooruit op deze topper!

Ajax komt op bezoek in de wetenschap dat AZ de laatste tijd niets minder dan gehakt maakt van de teams uit de traditionele top drie. De Alkmaarse formatie won de laatste zeven Eredivisie-wedstrijden tegen Ajax, Feyenoord of PSV. Eerder in januari nam AZ al de drie punten mee uit Eindhoven en Rotterdam en beide keren kwam de ploeg van Pascal Jansen driemaal tot scoren. Nog een opvallend detail: AZ stond in geen van laatste zeven wedstrijden tegen de traditionele top drie op achterstand. Robin van Persie, inmiddels al ruim anderhalf seizoen met pensioen, was in april 2019 de laatste speler van de traditionele top drie die de Alkmaarders op achterstand zette. Kan AZ in dit duel weer de voorsprong pakken? Ajax is in ieder geval gewaarschuwd.

Toch heeft Ajax bewezen dat AZ te verslaan is. Ruim een week geleden versloeg Ajax AZ in Alkmaar met 0-1 in de strijd om de TOTO KNVB Beker, ondanks dat enkele bepalende spelers rust werd gegund. Ajax kan dan wel de laatste drie Eredivisie-duels met AZ verloren hebben, slechts twee keer in de clubgeschiedenis verloor de recordkampioen vier opeenvolgende Eredivisiewedstrijden tegen een specifieke opponent (in 1960-1961 tegen Feyenoord, in 2010-2012 tegen FC Utrecht). In de bekerontmoeting met AZ kreeg Ajax slechts twee schoten op doel tegen, terwijl het er zelf acht loste. De sleutel tot succes heeft Ajax dus in het bezit.

Davy Klaassen maakte donderdag tegen Willem II zijn vijftigste competitiegoal voor Ajax en werd daarmee de vijfde speler met die mijlpaal in deze eeuw. Vier van die treffers maakte de middenvelder tegen AZ, waaronder drie in zijn laatste drie Eredivisie-ontmoetingen met de Alkmaarders. Naast Klaassen heeft Erik ten Hag nog een ander wapen: zijn reservebank. Ten Hag bracht dit seizoen al twaalf invallers binnen de lijnen die vervolgens tot scoren kwamen in de Eredivisie. Alleen in 1997/98, 2001/02 en 2011/12 overkwam Ajax dat vaker (13 keer).

