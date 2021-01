Transfersom Haller wekt verbazing: ‘Zo’n wereldvoetballer vind ik hem niet’

Woensdag, 27 januari 2021 om 16:19 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:18

Johnny Rep vindt de prijs die Ajax voor Sébastien Haller heeft betaald aan de hoge kant, zo vertelt hij woensdag in gesprek met het Algemeen Dagblad. De voormalig spits van Ajax laat zich in een interview met de krant kritisch uit over de hoogte van het transferbedrag van 22,5 miljoen euro, dat door Ajax in deze transferperiode is overgemaakt naar West Ham United.

Haller was in zijn eerste vijf optredens bij Ajax goed voor twee doelpunten en drie assists, maar heeft Rep daarmee nog niet volledig kunnen overtuigen. “Ik vind hem wel wat duur”, vertelt de voormalig Oranje-international, die in totaal 42 interlands speelde. “Hij heeft al wel een paar goals gemaakt en assists gegeven, maar zo’n wereldvoetballer vind ik het ook weer niet. Hij past wel in die voorhoede vind ik, want daar lopen allemaal van die kleine mannetjes rond. Dan is het lekker als daar ook zo’n boom van een vent (Haller is 1.90 meter lang, red.) tussen loopt die nog weleens een bal kan inkoppen.”

Door Ajax begeerd supertalent: 'Raiola adviseerde mij om hier te blijven'

Ook is Rep niet onder de indruk van Perr Schuurs, die volgens de oud-voetballer voor onrust zorgt in de Amsterdamse defensie. “Ik vind Ajax maar moeizaam draaien momenteel. Het is niet geweldig allemaal. Wat betreft de achterhoede ben ik al niet zo tevreden. Ik vind dat Schuurs onzekerheid uitstraalt en dat kost punten. Er worden achterin veel fouten gemaakt, waardoor het hele elftal minder goed draait.” Ajax is bezig aan een serie van negen ongeslagen duels op rij in alle competities, maar wist daarin lang niet altijd te overtuigen.

Aanstaande zondag gaat Ajax voor de tweede keer in korte tijd op bezoek bij AZ. De volgende belangrijke wedstrijd in de cruciale maand januari. In de strijd om de TOTO KNVB Beker wist de ploeg van trainer Erik ten Hag vorige week met 0-1 te winnen door een treffer van Zakaria Labyad. “Als AZ honderd procent geconcentreerd is, kunnen ze hartstikke goed voetballen”, vervolgt Rep. “Dat hebben we afgelopen zondag tegen Feyenoord (2-3 winst, red.) wel gezien lijkt me. En als ze dan van Ajax winnen, dan komen ze toch gevaarlijk dichtbij.” AZ staat momenteel zeven punten achter op koploper Ajax (37 om 44 punten) na achttien duels in de Eredivisie.