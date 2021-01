Özil gooit deur naar Duitsland definitief dicht: ‘Ik kom niet meer voor ze uit’

Woensdag, 27 januari 2021 om 15:59 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:22

Mesut Özil lijkt de deur naar het nationale elftal van Duitsland definitief te hebben dichtgegooid. De 32-jarige middenvelder liet woensdag bij de officiële presentatie bij Fenerbahçe weten dat hij geen heil ziet in een terugkeer bij die Mannschaft. Özil haakte af bij Duitsland na het desastreus verlopen WK van 2018. In Rusland lag de toenmalig regerend wereldkampioen er al na de groepsfase uit, tot verbijstering van de Duitse media en de supporters. Sindsdien is hij ook niet meer opgeroepen door bondscoach Joachim Löw.

"Als ik een bepaalde weg insla, keer ik nooit meer terug", zei Özil enigszins cryptisch bij de presentatie van de Turkse topclub. "Dat betekent dat ik niet meer zal uitkomen voor het nationale elftal van Duitsland. Desondanks wens ik ze alle succes." De van Arsenal afkomstige spelmaker had ook een duidelijk antwoord op de vraag van een Turkse journalist of hij droomt van een terugkeer in de Bundesliga. "Nee, dat doe ik niet." Özil speelde in Duitsland voor Werder Bremen en Schalke 04 en kwam via Real Madrid bij Arsenal terecht.

De kersverse aanwinst van Fenerbahçe kwam in totaal totaal tot 92 interlands (23 doelpunten) in het shirt van Duitsland, met het veroveren van de wereldtitel in 2014 als absoluut hoogtepunt van zijn interlandloopbaan. Na het dramatische WK van 2018 besloot Özil om de nationale ploeg de rug toe te keren. Hij kreeg destijds veel kritiek op het feit dat hij in Londen op de foto ging met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, een maand voordat het WK in Rusland van start ging. Onder meer de Duitse voetbalbond was niet blij met die actie, waarna de middenvelder besloot om te stoppen als international.

Özil greep de perspresentatie aan om zijn ambities bij Fenerbahçe kracht bij te zetten. "Ik geloof in de landstitel, want deze club speelt altijd om het kampioenschap." Zijn nieuwe werkgever bezet momenteel tweede in de Süper Lig, met twee punten achterstand op koploper Besiktas (42 om 44 punten). Extra druk om te presteren voelt Özil niet. "Druk is er altijd. Ik heb altijd bij topclubs gespeeld, dus dat ben ik wel gewend. Fenerbahçe is ook een grote club, dus is het logisch dat er druk bij komt kijken. Ik houd erg veel van deze club en ik ga mijn uiterste best doen."

Fenerbahçe maakte afgelopen zondag bekend dat er een akkoord was gesloten met Arsenal over de tussentijdse transfer van Özil, wiens contract in Engeland nog een halfjaar doorliep. David Ornstein, journalist van The Athletic, meldde dat de Turkse topclub de ervaren middenvelder transfervrij overneemt van the Gunners. Volgens Ornstein stelt Arsenal daarmee enkele toekomstige bonussen veilig. Özil werd door manager Mikel Arteta niet ingeschreven voor de Premier League en Europa League, waardoor een tussentijds vertrek de beste oplossing lijkt te zijn voor alle partijen.