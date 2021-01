Ibrahimovic glashelder na rel met Lukaku: ‘Geen racisme in mijn wereld’

Woensdag, 27 januari 2021 om 15:20 • Rian Rosendaal

Zlatan Ibrahimovic heeft zich woensdagmiddag via Twitter en Instagram indirect uitgelaten over het breed uitgemeten incident van dinsdagavond met Internazionale-spits Romelu Lukaku. De aanvaller van AC Milan benadrukt in zijn bericht dat er in zijn wereld geen plaats is voor racisme en dat ieder mens gelijk is. In het bijbehorende filmpje is te zien hoe een blank en een donker jongetje al lachend naar elkaar toerennen.

"In de wereld van Zlatan is geen plaats voor racisme", schrijft Ibrahimovic woensdag aan zijn ruim zeven miljoen volgers op Twitter. "We hebben allemaal hetzelfde ras en zijn allemaal gelijk. Wij zijn allemaal spelers en sommigen zijn beter dan anderen." In het door de aanvaller op Instagram gedeelde filmpje is vervolgens te zien hoe de jongetjes naar elkaar toerennen, waarmee Ibrahimovic een boodschap lijkt te willen afgeven. We are ONE schrijft de 39-jarige spits van AC Milan bij de ontroerende beelden.

Ibrahimovic had dinsdagavond kort voor rust van het bekerduel tussen Inter en AC Milan (2-1) een flinke woordenwisseling met Lukaku en beide spitsen stonden zelfs met de hoofden tegen elkaar. Beide spelers krijgen daarvoor van scheidsrechter Paolo Valeri een gele kaart. Als het laatste fluitsignaal heeft geklonken in de eerste helft, wil Lukaku achter Ibrahimovic aan. Eerstgenoemde moet door zijn ploeggenoten worden tegengehouden en schreeuwt: "Well let's go inside you bitch! Fuck you and your wife! You want to speak about my mother you son of a bitch? I'll shoot you in your head."

Aanvankelijk was onduidelijk wat Ibrahimovic tegen de Belgische spits had gezegd, maar op nieuwe beelden is duidelijk hoorbaar wat hij roept: "Go do your voodoo shit, you little donkey!", aldus de 39-jarige Zweed. Ibrahimovic doelde met de woorden 'go do your voodoo shit' op een affaire die rond Lukaku's transfer van Everton naar Manchester United in 2017 speelde. Everton-eigenaar Farhad Moshiri claimde destijds dat Lukaku zijn beslissing om weg te gaan bij the Toffees had genomen op basis van 'een voodoobericht' van zijn moeder, maar dat werd door Lukaku in alle toonaarden ontkend. Overigens speelden Ibrahimovic en Lukaku in het seizoen 2017/18 bij Manchester United zeven keer samen. Ibrahimovic raakte in december 2017 zwaar geblesseerd en liet in maart 2018 zijn contract ontbinden bij United.

Ibrahimovic kreeg na rust nog een keer geel en moest derhalve het veld voortijdig verlaten. In de 97ste minuut tekende Christian Eriksen voor de winnende treffer, waardoor Inter zich plaatste voor de halve finale van de Coppa Italia. AC Milan-coach Stefano Pioli zei kort na afloop van het verhitte bekerduel in het Giuseppe Meazza al dat Ibrahimovic zijn excuses had gemaakt voor zijn rode kaart.