Leemans meldt zich twaalf uur na laatste optreden voor PEC bij nieuwe club

Woensdag, 27 januari 2021 om 13:29 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:09

Clint Leemans maakt het seizoen af bij De Graafschap. De 25-jarige middenvelder van PEC Zwolle, die van trainer John Stegeman niet altijd op een basisplaats hoefde te rekenen, wordt voor de rest van het seizoen gehuurd door de Doetinchemmers. Leemans kwam dinsdagavond nog in actie namens PEC tegen Heracles (2-2), toen hij twintig minuten voor tijd binnen de lijnen kwam voor Virgil Misidjan. PEC stond op dat moment met 1-2 achter en kwam niet veel later op gelijke hoogte via de eveneens ingevallen Reza Ghoochannejhad.

In Doetinchem hoopt Leemans met De Graafschap te promoveren naar de Eredivisie. "Ik heb de club vrij intensief gevolgd. Met name vorig jaar, toen mijn beste vriend Branco van den Boomen hier speelde", vertelt de middenvelder in een interview met zijn nieuwe werkgever. "Ik weet wat ik kan verwachten, heb vaak tegen De Graafschap gespeeld. De fans zijn top. Ik hoop dat we Almere City nog kunnen pakken." De Graafschap staat derde in de Keuken Kampioen Divisie op zes punten achterstand van SC Cambuur en Almere City. De nummers één en twee promoveren rechtstreeks naar de Eredivisie.

Leemans leek afgelopen zomer al te vertrekken bij PEC, toen hij terugkeerde van een huurperiode bij RKC Waalwijk en in Zwolle te horen kreeg dat er geen toekomst voor hem was. Hij voerde gesprekken met VVV-Venlo en Fortuna Sittard, maar kwam er met die clubs niet uit en werd door Stegeman vervolgens in een nieuwe rol aan de rechterkant geposteerd. Hij werd door ESPN vervolgens verkozen tot speler van de maand september, maar kwam toch weer op de bank terecht.

Uiteindelijk kwam Leemans dit Eredivisie-seizoen tot zestien optredens in Zwolse dienst, waarin hij drie keer wist te scoren. Leemans doorliep de jeugdopleiding van PSV, maar wist niet door te breken tot de A-selectie van de Eindhovense club. Daarop besloot hij in 2016 bij VVV te tekenen, dat hem transfervrij overnam. In totaal speelde Leemans 75 wedstrijden voor de Limburgers, waarin hij 22 keer tot scoren kwam. PEC nam hem vervolgens in de zomer van 2018 over en verhuurde Leemans een jaar later aan RKC.