Martin Ödegaard kiest definitief voor nieuw avontuur bij Arsenal

Woensdag, 27 januari 2021 om 12:27 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:58

Martin Ödegaard mag zich officieel speler van Arsenal noemen. De Noorse aanvallende middenvelder komt op huurbasis over van Real Madrid, zo maakt de Londense club woensdagmiddag officieel wereldkundig. Verschillende Britse media wisten al te melden dat de tijdelijke overgang van Ödegaard naar Arsenal nog slechts een kwestie van tijd was. Het is de vierde keer dat de spelmaker wordt uitgeleend door Real.

Ödegaard kende eerder in zijn loopbaan verhuurperiodes bij Vitesse, sc Heerenveen en Real Sociedad. Er is overigens geen koopoptie opgenomen in de huurovereenkomst tussen Arsenal en De Koninklijke. De 22-jarige Noor, sinds 2015 verbonden aan Real, ligt in Madrid nog vast tot de zomer van 2023. Uitzicht op speeltijd in het elftal van trainer Zinédine Zidane was er echter niet, waardoor er is gekozen voor een nieuw verhuurperiode elders. Ödegaard debuteert wellicht zaterdag in de thuiswedstrijd van Arsenal tegen Manchester United.

"Martin is een exceptioneel talent en met deze aanvallende middenvelder gaat de kwaliteit binnen onze selectie gelijk omhoog", jubelt technisch directeur Edu. "Het is geweldig dat we tot het einde van het seizoen beschikken over Martin", reageert manager Mikel Arteta. "Hij is nog jong, maar heeft toch al de nodige ervaring op topniveau. "Met hem erbij hebben we een extra optie in aanvallend opzicht en ik kan niet wachten om met hem de komende maanden aan de slag te gaan."

Ödegaard, die met rugnummer 11 gaat spelen bij Arsenal, heeft mede door de aanwezigheid van Arteta gekozen voor the Gunners. "Ik heb natuurlijk uitgebreid met hem gesproken", aldus de aanwinst van Arsenal. "Dat was erg belangrijk voor mij en ik denk ook dat hij een topmanager is. Zijn kijk op voetbal staat mij zeker aan. Hij gaf me het gevoel dat ik welkom ben, wat zeker heeft meegespeeld in mijn besluit om hierheen te gaan. Arteta speelde zeker een cruciale rol in het hele proces", aldus de gelukkige Ödegaard.