Situatie Eric García lijkt volledig te keren in voordeel van Barcelona

Woensdag, 27 januari 2021 om 12:47 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:34

Barcelona heeft goede hoop dat het zich deze transferwindow alsnog weet te versterken met Eric García. De centrumverdediger van Manchester City, die heeft aangegeven graag te willen vertrekken uit Engeland, leek door de financiële problemen bij Barcelona een terugkeer naar Spanje in eerste instantie uit zijn hoofd te kunnen zetten. Volgens presidentskandidaat Victor Font is García echter bereid om het komende halfjaar zijn salaris in te leveren om daarmee een transfer naar Barcelona alsnog te kunnen afronden.

Trainer Ronald Koeman liet al eerder weten zich graag te versterken met het voormalig jeugdexponent van Barcelona, maar zag het door de financiële malaise bij de club nog niet tot een doorbraak komen. Barcelona heeft een schuld van 1,173 miljard euro en moet daarvan 730 miljoen euro op korte termijn hebben afbetaald. García stond afgelopen zomer al hoog op het wensenlijstje van de Barcelona-trainer, maar bleek destijds niet haalbaar.

García heeft een aflopend contract in de Premier League en heeft de clubleiding van Manchester City laten weten dat hij niet wil bijtekenen. Om te voorkomen dat hij gratis vertrekt staan the Citizens niet onwelwillend tegenover een vroegtijdig vertrek. Op die manier houdt de club nog een vergoeding over aan de Spanjaard. Eerder was er sprake van dat García na dit seizoen transfervrij zou overstappen, maar door de recente ontwikkelingen komt daar zeer waarschijnlijk verandering in. “Éric is bereid om zich in te spannen en tot de zomer geen salaris te innen”, liet Font woensdagochtend weten.

Manchester City is bereid om García voor drie miljoen euro te laten gaan, exclusief bonussen. Eerder vroeg City nog tien miljoen euro en nog eens tien miljoen aan bonussen. De drievoudig Spaans international speelde negen seizoenen in de jeugdopleiding van Barcelona, waarna hij in 2017 overstapte naar City. Hij kwam dit seizoen slechts drie keer in actie in de Premier League, waarvan twee keer als basisspeler. Vorig seizoen kwam hij tot dertien optredens.