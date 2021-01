Ajax lijkt gunstig te loten in knock-outfase van UEFA Youth League

Woensdag, 27 januari 2021 om 12:20 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:31

Ajax Onder-18 komt in de knock-outfase van de UEFA Youth League uit tegen het Russische Krasnodar, zo heeft de loting van woensdagmiddag bepaald. Er wordt maar één duel afgewerkt en de formatie van trainer John Heitinga treedt op 2 of 3 maart thuis aan. Vanwege de coronacrisis werd het toernooi uitgesteld tot maart en in plaats van een poulefase wordt er gelijk een knock-outronde afgewerkt. Ajax Onder-18 reikte vorig seizoen nog tot de halve finale van de UEFA Youth League.

Volledige loting knock out-fase UEFA Youth League

UEFA Champions League path draw

Olympiacos - Manchester City

Bayern München - Internazionale

Sevilla - Paris Saint-Germain

Shakthar Donetsk - FC Porto

Ajax - FK Krasnodar

Manchester United - Real Madrid

Istanbul Basaksehir - Club Brugge

Atalanta - RB Leipzig

Zenit Sint-Petersburg - Stade Rennes

Juventus - Borussia Dortmund

FC Midtjylland - Atlético Madrid

Chelsea - RB Leipzig

Liverpool- Olympique Marseille

Dynamo Kiev - Barcelona

Lokomotiv Moskou - Ferencvaros

Borussia Mönchengladbach - Lazio

Snel meer.