Kolbeinn Sigthorsson duikt op bij 18-voudig kampioen van Zweden

Woensdag, 27 januari 2021 om 11:25 • Rian Rosendaal

Kolbeinn Sigthorsson vervolgt zijn loopbaan bij IFK Göteborg. De Zweedse topclub, met achttien landstitels op de erelijst, meldt dat de inmiddels dertigjarige aanvaller zijn handtekening heeft gezet onder een contract tot 31 december 2021. Sigthorsson was al actief in de Zweedse competitie, maar bij AIK Solna was hij voornamelijk bankzitter. De voormalig Ajacied hoopt met de tussentijdse overstap op meer speeltijd.

"Van de interesse van IFK Göteborg kreeg ik gelijk een goed gevoel", verklaart Sigthorsson zijn overgang naar de huidige nummer twaalf in de Zweedse competitie. "Ik heb deze club altijd gevolgd en het is mooi dat ik er nu onderdeel van mag uitmaken. Ik hoop dat ik met mijn enthousiasme en kwaliteiten een bijdrage kan leveren aan de successen van Göteborg." Sigthorsson maakt mogelijk op 5 februari zijn debuut, als het seizoen wordt hervat met een thuiswedstrijd tegen Halmstads BK.

"Kolbeinn is iemand die de bal goed kan vasthouden, terwijl hij ook altijd de ruimte opzoekt", prijst trainer Roland Nilsson de kersverse aanwinst. "Hij werkt altijd hard en een echte teamspeler. Zijn kwaliteiten liggen echt in het strafschopgebied en Kolbeinn beschikt echter over een neusje voor het doel. Aan die kwaliteiten hopen wij veel plezier te gaan beleven. Daarnaast heeft hij op internationaal gebied veel ervaring opgedaan." Technisch directeur Pontus Farnerud deelt het optimisme van Nilsson. "Ik volg hem al heel lang en zijn verlangen om steeds beter te worden spreekt mij zeer aan."

Sigthorsson kwam in 2007 bij AZ terecht, al duurde het tot het seizoen 2010/11 tot hij zijn opwachting maakte in de hoofdmacht. De IJslandse aanvaller verliet Alkmaar met 18 treffers in 43 optredens achter zijn naam. In de vier jaar daarna bij Ajax schopte Sigthorsson het tot 35 doelpunten in 105 wedstrijden, al groeide hij in Amsterdam nooit uit tot de onbetwiste aanvalsleider. De 59-voudig international van IJsland stond in zijn loopbaan verder onder contract bij FC Nantes en Galatasaray.