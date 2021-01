SC Cambuur gooit humor in de strijd bij aantrekken assistkoning KKD

Woensdag, 27 januari 2021 om 10:32 • Rian Rosendaal

Nick Doodeman is bezig aan zijn laatste maanden als speler van FC Volendam. De 24-jarige vleugelaanvaller maakt aankomende zomer namelijk transfervrij de overstap naar SC Cambuur, zo meldt de koploper in de Keuken Kampioen Divisie woensdag via de officiële kanalen. Doodeman heeft bij Cambuur na de succesvolle medische keuring zijn handtekening gezet onder een contract voor twee seizoenen.

"Nick is een echte teamspeler die past bij onze speelwijze", verklaart technisch manager Foeke Booy de komst van Doodeman naar Cambuur. "Wij volgen hem al langer en met zijn diepgang, overzicht en passing kan hij zeker van toegevoegde waarde zijn. Dat blijkt ook wel uit zijn rendement. Daarnaast is het een fijne persoonlijkheid en iemand die hard wil werken voor het team. We zijn kortom blij dat hij voor ons project heeft gekozen." Doodeman won overigens laatst nog met Volendam op bezoek bij Cambuur (0-1).

?? #NickKomtEraan



De assistkoning van de Keuken Kampioen Divisie draagt vanaf komende zomer het geel-blauw van SC #Cambuur!



Welkom bij onze mooie club, Nick! ???? pic.twitter.com/RCN3mcFpAD — SC Cambuur (@SCCambuurLwd) January 27, 2021

Overigens kondigt Cambuur de komst van Doodeman op ludieke wijze aan, met een knipoog naar de actie van vorig jaar. Men begon vorig jaar na het mislopen van promotie naar de Eredivisie met de stickeractie #cambuurkomteraan, om zo de Friese club een steuntje in de rug te geven. Doodeman, die met zijn auto komt aanrijden bij het stadion van Cambuur, doet zogenaamd ook meet aan de actie, al wil Booy daar eerst niets van weten. "Wat kom je doen? Je bent te laat", zegt de 'td' tegen de aanwinst, die uiteindelijk een sticker met de tekst #nickikomteraan op zijn auto krijgt geplakt.

Doodeman doorliep de jeugdopleiding van AZ en voegde zich in het seizoen 2017/18 bij FC Volendam. De teller staat inmiddels op 126 wedstrijden (26 doelpunten en 43 assists). De buitenspeler staat dit seizoen op acht treffers en tien assists en met die laatste statistiek staat hij bovenaan het klassement van de Keuken Kampioen Divisie qua assists. Daarnaast heeft Doodeman in deze jaargang maar liefst zestig kansen gecreëerd voor FC Volendam.

