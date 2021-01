FC Twente zet streep door transfer: ‘Dan zou Danilo op de bank komen’

Woensdag, 27 januari 2021 om 09:58 • Laatste update: 10:53

FC Twente is klaar op de winterse transfermarkt. Technisch directeur Jan Streuer laat weten dat de Tukkers uitgewinkeld zijn en dat er dus ook geen extra spits met lengte naar de Groslch Veste wordt gehaald. Met het aantrekken van Luciano Narsingh haalde Twente een buitenspeler die bekendstaat om zijn voorzetten vanaf de rechterflank, maar trainer Ron Jans beschikt niet over een lange kopsterke spits om hiervan te profiteren.

Narsingh werd gehaald als vervanger voor Vacláv Cerny, die door een zware knieblessure dit seizoen niet meer in actie kan komen. De Tsjechische buitenspeler had binnen de lijnen een goede klik met Danilo, dit Eredivisie-seizoen goed voor elf doelpunten in achttien wedstrijden. In de met 0-1 verloren wedstrijd tegen VVV-Venlo afgelopen zondag had invaller Narsingh meerdere voorzetten in huis, maar daar kon Twente niet gevaarlijk uit worden. Danilo wordt niet gezien als een kopsterke spits, maar dat wil niet zeggen dat Twente een nieuwe spits gaat halen voor het restant van het seizoen.

“Zo’n speler haal je in januari niet voor een paar minuten per wedstrijd. Die wil spelen”, reageert de technisch directeur in gesprek met TC Tubantia. “Dat zou dus inhouden dat Danilo op de bank terechtkomt en dat willen we niet.” Sinds het vertrek van Alexander Jeremejeff is Danilo de enige centrumspits in de selectie van Jans. “Als je een targetman haalt, moet je anders gaan spelen. Wij hebben bewust gekozen voor aanvallers met snelheid, een individuele actie en jongens die bereid zijn veel druk te zetten. Dat gaan we halverwege het seizoen niet veranderen. Het moet wel passen bij hoe we willen spelen.”

Streuer bevestigt tegenover het regionale dagblad dat hij de selectie van Jans deze transferperiode niet verder zal versterken. FC Twente moet het de rest van het seizoen doen met de huidige selectie. “Als de geblesseerde spelers terug zijn, hebben we een groep waarmee we heel aardig in de subtop kunnen meedoen.” Bij Twente zijn Tyronne Ebuehi, Jayden Oosterwolde en Wout Brama momenteel geblesseerd. De club staat na achttien wedstrijden op de zevende plaats op de Eredivisie-ranglijst.