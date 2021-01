Feyenoord heeft wéér de beste grasmat, Ajax en PSV in middenmoot

Woensdag, 27 januari 2021 om 09:40 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:14

Het veld in De Kuip wordt halverwege het seizoen 2020/21 gezien als de beste ondergrond in de Eredivisie. De aanvoerders van elke club geven na elke speelronde een cijfer aan het veld waarop ze hebben gespeeld, met 1 (slecht) tot 5 (topveld). De beoordelingen komen uiteindelijk in handen van Evgeniy Levchenko, voorzitter van spelersvakbond VVCS, en na zeventien speelronden in de Eredivisie blijkt dat Feyenoord over de meest geliefde grasmat beschikt.

Feyenoord voert de ranglijst aan met een gemiddelde score van 4,75. ADO Den Haag is gestegen naar de knappe tweede plaats, met een gemiddeld cijfer van 4,12. De club uit de hofstad eindigde vorig seizoen nog onderaan, maar na het inruilen van het kunstgrasveld voor natuurgras is men bezig aan een indrukwekkende opmars. AZ en Willem II, allebei met een score van 3,88, maken de top drie in de Eredivisie wat betreft de velden compleet.

Ajax, de huidige koploper in de Eredivisie, bezet met plek acht (3,56) een plaats in de middenmoot, terwijl PSV met een gemiddelde score van 3,50 samen met sc Heerenveen terug te vinden is op plek negen. Opmerkelijk is dat de drie Eredivisie-clubs met kunstgrasvelden de laatste plaatsen bezetten in het tussenklassement. Nummer zestien Heracles Almelo moet het doen met een gemiddeld cijfer van 1,44 en de plaatsen zeventien en achttien zijn voor respectievelijk Sparta Rotterdam (1,38) en FC Emmen (1,22).

Vorig seizoen was er vanwege het stilleggen van de competitie door de coronacrisis geen eindwinnaar in de Eredivisie. Tussen 2014 en 2019 was Feyenoord zes keer op rij de winnaar van de grascompetitie. Grasmeester Erwin Beltman kreeg hiervoor elke keer een schaal overhandigd van de VVCS. Feyenoord speelt in het restant van deze jaargang nog acht keer op eigen veld, te beginnen met de topper tegen PSV van aanstaande zondag.