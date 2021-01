BILD: Aankoopbeleid creëert interne machtsstrijd bij Bayern München

Het is intern behoorlijk onrustig bij Bayern München, zo weet BILD woensdag te onthullen. Er zou frictie zijn ontstaan tussen hoofdtrainer Hansi Flick en technisch directeur Hasan Salihamidzic, ondanks het feit dat de Champions League-winnaar als koploper zeven punten los staat in de Bundesliga. Salihamidzic is voor een groot gedeelte verantwoordelijk voor het aankoopbeleid van Bayern, al blijken de meeste aankopen nauwelijks een meerwaarde te zijn.

De 'td' van Bayern haalde vorig jaar zomer onder meer Leroy Sané, Douglas Costa, Marc Roca, Alexander Nübel en Eric Maxim Choupo-Moting naar Múnchen. Geen enkele aanwinst echter speelt dit seizoen een belangrijke rol bij der Rekordmeister, tot frustratie van Flick. De Bayern-coach vindt samen met zijn technische staf dat de A-selectie er in vergelijking met vorig seizoen niet op vooruit is gegaan, wat schijnbaar tot felle discussies heeft geleid met Salihamidzic.

Volgens BILD is de clubleiding van mening dat Flick de nieuwkomers naar het vereiste niveau moet brengen en deze spelers de typische Bayern-manier van voetballen dient bij te brengen. Daarnaast meldt de gezaghebbende Duitse krant dat Salihamidzic de steun heeft van de raad van commissarissen van der Rekordmeister. Wat ook in het nadeel van Fllck lijkt te zijn is dat voorzitter Karl-Heinz Rummenigge aan het einde van dit jaar afzwaait bij Bayern. De topbestuurder heeft een goed contact met de oefenmeester en zijn aanstaande vertrek lijkt de positie van Flick geen goed te doen bij de lijstaanvoerder.

Flick verlengde zijn contract bij Bayern vorig jaar tot de zomer van 2023, maar er is dus steeds meer twijfel over het uitdienen van deze verbintenis. Op de achtergrond speelt ook mee dat de keuzeheer wordt genoemd als opvolger van Joachim Löw als bondscoach van Duitsland na het EK. Flick was eerder al als assistent-bondscoach verbonden aan de nationale ploeg en in die hoedanigheid veroverde hij in 2014 de wereldtitel. De Bayern-trainer heeft naar verluidt wel oren naar het bondscoachschap van die Mannschaft.