Eriksen mag niet meer weg bij Inter en moet zich richten op nieuwe positie

Woensdag, 27 januari 2021 om 07:56 • Yanick Vos

Christian Eriksen tekende dinsdagavond voor het winnende doelpunt in de kwartfinale van de Coppa Italia tussen Internazionale en AC Milan (2-1). De Deense middenvelder kwam als invaller binnen de lijnen en scoorde diep in blessuretijd vanuit een vrije trap. Waar hij de afgelopen maanden nog nadrukkelijk in verband werd gebracht met een vertrek uit Milaan, benadrukt Inter-trainer Antonio Conte dat de ex-Ajacied deze transferperiode niet meer zal vertrekken.

De 28-jarige Eriksen maakte een jaar geleden voor twintig miljoen euro de overstap van Tottenham Hotspur naar Internazionale. Dit seizoen moet hij genoegen nemen met een bijrol en leek een winters vertrek onvermijdelijk. Eriksen werd gelinkt aan diverse clubs uit Europa, waaronder Paris Saint-Germain en Ajax. Tot een vertrek uit Milaan kwam het niet en zal het voorlopig ook niet komen, zo liet Conte na afloop van de overwinning in het Italiaanse bekertoernooi. “Ik zeg dit nu al een tijdje: dit is de Inter-selectie”, aldus Conte tegenover RAI Sport. “Er komt niemand bij en er gaat niemand weg. Ik blijf dat maar herhalen, het lijkt wel alsof niemand me gelooft.”

Conte zei dat Eriksen zich bij Internazionale moet gaan richten op een andere rol. Waar hij bij Ajax en Tottenham Hotspur speelde als aanvallende middenvelder, wil de Italiaanse trainer van hem een controleur maken. “We proberen van hem een alternatief voor Marcelo Brozovic te maken, want we hebben niet nog zo'n speler in de groep”, aldus Conte, die er de afgelopen periode geen geheim van maakte dat hij een extra controlerende middenvelder aan zijn selectie wilde toevoegen. Voor die positie komt Eriksen nu in aanmerking. “Christian is een erg intelligente speler, heeft kwaliteit, maakt deel uit van dit project. Ik ben blij voor hem dat hij heeft gescoord. Ik wilde dat hij de vrije trap zou nemen, want we weten allemaal dat hij hier erg goed in is.”

Conte zou graag zien dat Eriksen, die volgens hem erg verlegen is, wat meer uit zijn schulp kruipt bij Inter. “We mogen hem allemaal graag; hij is een goede jongen. Misschien wel iets té goed. Hij mag wel wat meer voor zichzelf opkomen”, stelt Conte. Eriksen, die in de 88ste minuut binnen de lijnen werd gebracht, reageerde na de wedstrijd verheugd op zijn winnende doelpunt in de 97ste minuut. “Ik probeer altijd het maximale te halen uit de minuten die ik krijg en ik ben heel gelukkig dat ik deze vrije trap kon binnenschieten. Ik draag deze overwinning op aan mijn pasgeboren dochter, mijn familie en aan alle Inter-fans”, aldus Eriksen.