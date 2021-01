Conte blij met ‘verhitte’ Lukaku: ‘Ibra is een winnaar, een krijger’

Woensdag, 27 januari 2021 om 07:00 • Yanick Vos • Laatste update: 07:21

Internazionale-trainer Antonio Conte heeft na afloop van de zege in de verhitte bekerderby tegen AC Milan (2-1) gereageerd op de ruzie tussen zijn spits Romelu Lukaku en Zlatan Ibrahimovic. De twee aanvallers stonden met de hoofden tegen elkaar en scholden elkaar de huid vol. Conte neemt beide aanvallers niets kwalijk: “Als je boos bent, gebeurt dit”, zei de trainer.

Ibrahimovic en Lukaku werden bestraft met een gele kaart. In de tweede helft kreeg de Zweedse spits in de 58ste minuut voor de tweede keer geel voor een overtreding op Aleksandar Kolarov op het middenveld, waardoor Milan de 0-1 voorsprong ruim een halfuur met een man minder moest verdedigen in de Derby della Madonnina. Lukaku tekende niet lang daarna voor de gelijkmaker, waarna Christian Eriksen diep in blessuretijd vanuit een vrije trap het winnende doelpunt maakte. De Deen schoot Inter op die manier naar de halve finale van de Coppa Italia.

“Ik ben een speler geweest dus ik weet dat het temperament hoog op kan lopen in het veld”, zei Conte na afloop over de ruzie tussen Lukaku en Ibrahimovic, die elkaar goed kennen vanuit hun gezamenlijke periode bij Manchester United. “Het belangrijkste is dan om jezelf in bedwang te houden dus het was goed om te zien dat Romelu daarna geconcentreerd bleef. Ibra is een winnaar, een krijger. Romelu groeit in dat opzicht ook dus ik ben alleen maar blij om hem zo verhit te zien.”

Nieuwe beelden met audio: Ibrahimovic roept ‘donkey’ naar Lukaku

Lees hier waar de twee spitsen ruzie over kregen en wat zij tegen elkaar zeiden. Lees artikel

AC Milan-trainer Stefano Pioli werd door RAI Sport ook gevraagd naar de ruzie tussen de twee spitsen. “De situatie was van invloed, want de eerste gele kaart leidde uiteindelijk tot een tweede. Maar het zijn twee volwassen kerels, de een zei wat tegen de ander, ik weet niet precies wat. Maar dit gebeurt, we moeten vooruitkijken. Als het bij elf tegen elf was gebleven dan had de uitslag een andere kant op kunnen gaan.” Of Ibrahimovic, die na een halfuur voor de 0-1 tekende, met zijn rode kaart verantwoordelijk is voor de uitschakeling in het bekertoernooi? “De tweede gele kaart kreeg hij omdat hij het team wilde helpen. Hij had kunnen afremmen, maar dat gebeurde niet”, aldus Pioli.