Man City zorgt voor recordaantal Premier League-koplopers in één seizoen

Dinsdag, 26 januari 2021

Manchester City heeft de koppositie in de Premier League dinsdagavond probleemloos overgenomen van Manchester United. Het team van Josep Guardiola kende West Bromwich Albion de vijfde thuisnederlaag op rij toe, door met 0-5 te winnen. Na de overwinning heeft Manchester City een punt voorsprong op de stadsgenoot. Manchester City staat voor het eerst dit seizoen bovenaan en is de negende ploeg die een dag afsluit als koploper, het hoogste aantal ooit voor een Premier League-seizoen. Arsenal won met 1-3 bij Southampton, staat nu achtste en bleef ongeslagen in de zes laatste competitieduels.

West Bromwich Albion – Manchester City 0-5

Bij rust leidde Manchester City al met 0-4 op The Hawthorns. Ilkay Gündogan opende de score in de zesde minuut met een geplaatst schot in de linkerhoek vanbuiten het strafschopgebied, waarna João Cancelo de marge verdubbelde met een knap, indraaiend schot vanuit een vergelijkbare positie. De bal vloog binnen in de bovenhoek. Aanvankelijk werd het doelpunt afgekeurd vanwege een vermeende buitenspelsituatie in de aanloop, maar daar bleek na het bekijken van de beelden geen sprake van. De 0-3 kwam van Gündogan, die de bal in het strafschopgebied veroverde van de treuzelende Romaine Sawyers en de kans zelf afrondde. Op slag van rust deed ook Riyad Mahrez nog een duit in het zakje, toen hij vanaf de rechterflank naar binnen trok en overtuigend afrondde.

Het was voor Manchester City ongetwijfeld een van de beste helften van het seizoen. De bezoekers hadden geen kind aan West Bromwich en leken op weg naar een monsterzege, maar in de tweede helft haalden the Citizens de voet enigszins van het gaspedaal. Het werd na 56 minuten wel 0-5, nadat Raheem Sterling in het strafschopgebied werd gevonden door Mahrez en van dichtbij kon binnenschieten. Het was voor West Bromwich het 22ste tegendoelpunt in de laatste 5 thuisduels, het hoogste aantal tegengoals voor een club in 5 opeenvolgende thuisduels sinds Aston Villa in 1935 (ook 22). Veel grote kansen op een zesde doelpunt creëerde het elftal van Guardiola niet meer

Southampton - Arsenal 1-3

Nadat Alexandre Lacazette direct na de aftrap een enorme kans om zeep hielp, greep Southampton enkele minuten later aan de overkant brutaal de leiding. Stuart Armstrong schoot de bal uit een drop-kick knap binnen na een hoekschop van James Ward-Prowse: 1-0. Arsenal toonde veerkracht en kwam al in de achtste minuut terug, toen Nicolas Pépé weggestoken werd door Granit Xhaka en van dichtbij afrondde: 1-1.

De wedstrijd ging daarna vrij gelijk op, en het was Arsenal dat op slag van rust opnieuw wist te scoren. Lacazette stuurde Bukayo Saka precies op het juiste moment weg, waarna de aanvaller van Arsenal de te ver uitgekomen doelman Alex McCarthy omspeelde en de bal in een leeg doel schoof: 1-2. Southampton kreeg in de tweede helft enkele kansjes op de gelijkmaker, maar zag de wedstrijd in de 72ste minuut beslist worden door Lacazette, die bij de tweede paal een lage voorzet van Saka intikte: 1-3. Ward-Prowse vuurde aan de overzijde nog een gevaarlijke vrije trap af, die knap werd gekeerd door Bernd Leno.