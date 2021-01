Eriksen beslist sensationele Milanese derby in 97ste minuut

Dinsdag, 26 januari 2021 om 22:46 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:10

Internazionale heeft zich via een spectaculaire derby tegen AC Milan geplaatst voor de halve finales van de Coppa Italia. In de zevende minuut van de tien minuten durende blessuretijd benutte invaller Christian Eriksen een vrije trap: 2-1. Het was een schitterend moment voor Eriksen, die dit seizoen amper speeltijd krijgt en met een transfer in verband wordt gebracht. Op het moment van zijn doelpunt stond Milan met tien man op het veld, na een rode kaart voor Zlatan Ibrahimovic. De spits incasseerde twee gele prenten, waarvan één na een ruzie met Romelu Lukaku. Bij Inter stond Stefan de Vrij negentig minuten binnen de lijnen.

Inter trad aan met vier nieuwe namen ten opzichte van het competitieduel met Udinese (0-0) van zaterdag. Lautaro Martínez, Ashley Young, Achraf Hakimi en Alessandro Bastoni verdwenen naar de bank, waardoor Alexis Sánchez, Ivan Perisic, Matteo Darmian en Aleksandar Kolarov een basisplaats hadden. In de opstelling van Milan waren vijf wijzigingen te noteren na de 0-3 nederlaag tegen Atalanta: de geschorste keeper Gianluigi Donnarumma, Davide Calabria, Pierre Kalulu, Sandro Tonali en Samu Castillejo maakten plats voor Ciprian Tatarusanu, Diogo Dalot, Alessio Romagnoli, Brahim Díaz en Alexis Saelemaekers.

Woedende Lukaku vliegt Ibrahimovic aan in derby: ‘I fuck you and your wife!’

Romelu Lukaku en Zlatan Ibrahimovic kregen felle ruzie in de slotfase van de eerste helft. Lees artikel

De eerste helft begon met een afstandsschot van Rafael Leão, dat net naast het doel van Inter zeilde. In de twintigste minuut raakte Simon Kjaer geblesseerd aan zijn hamstring, waardoor Chelsea-huurling Fikayo Tomori als invaller zijn debuut maakte bij Milan. Halverwege de eerste helft kon Tatarusanu zich voor het eerst onderscheiden door een laag schot van Lukaku te keren en niet veel later brak Ibrahimovic de wedstrijd aan de andere kant open. Een vrije trap van Díaz vanaf de linkerflank was te zwak, maar Inter wist de bal niet goed weg te werken en Milan hield de druk erop. Soualiho Meïté vond Ibrahimovic aan de rand van het strafschopgebied en de Zweed draaide open, alvorens diagonaal raak te schieten via de paal.

In de slotfase van de eerste helft raakte Ibrahimovic verwikkeld in een woordenwisseling met Lukaku. Lukaku drukte zijn hoofd tegen dat van Ibrahimovic aan. Ze kregen allebei een gele kaart van arbiter Paolo Valeri. Na het fluitsignaal voor het einde van de eerste helft, wilde Lukaku achter Ibrahimovic aan komen. De aanvaller van Inter moest door zijn ploeggenoten worden tegengehouden en schreeuwde: "I fuck you and your wife! You want to speak about my mother?" Na iets minder dan een uur ontving Ibrahimovic zijn tweede gele kaart voor een overtreding op Aleksandar Kolarov, waardoor hij zijn eerste rode kaart in Europa ontving sinds een duel tussen Chelsea en Paris Saint-Germain in maart 2015.

Stel je voor dat hier publiek bij had gezeten ?? Geplaatst door voetbalzone op Dinsdag 26 januari 2021

Uitgerekend Lukaku zorgde vervolgens voor de 1-1. Na contact tussen Leão en Nicolò Barella in het strafschopgebied greep Valeri niet in, maar na tussenkomst van de VAR deelde hij toch een penalty uit. Die werd door Lukaku via de onderkant van de lat binnengeschoten; Tatarusanu dook de verkeerde kant op. Een ander opvallend moment deed zich voor in de slotfase, toen arbiter Valeri een blessure opliep en zich liet vervangen door vierde official Daniele Chiffi. In de zevende van de tien minuten durende blessuretijd trok Inter de wedstrijd naar zich toe. Invaller Eriksen schoot een vrije trap vanaf circa twintig meter op fraaie wijze binnen in de linkerbovenhoek en maakte zijn eerste doelpunt voor zijn club in een officiële wedstrijd 5 augustus.