Nieuwe beelden met audio: Ibrahimovic roept ‘donkey’ naar Lukaku

Dinsdag, 26 januari 2021 om 22:26 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:50

Er zijn inmiddels nieuwe beelden opgedoken van het incident tussen Zlatan Ibrahimovic en Romelu Lukaku tijdens de kwartfinale van de Coppa Italia tussen Internazionale en AC Milan. Aanvankelijk was onduidelijk wat Ibrahimovic tegen de Belgische spits had gezegd, maar op nieuwe beelden is duidelijk hoorbaar wat hij roept: "Go do your voodoo shit, you little donkey!", aldus de 39-jarige Zweed.

Op eerdere beelden was al te zien dat Lukaku en Ibrahimovic eerst met elkaars hoofden tegen elkaar aan duwen. Beide spelers krijgen daarvoor van scheidsrechter Paolo Valeri een gele kaart. Als het laatste fluitsignaal heeft geklonken in de eerste helft, volgt een nieuwe woordenwisseling tussen de kemphanen. Daarbij schreeuwt Ibrahimovic dus onder meer 'donkey' naar Lukaku. Laatstgenoemde moet dan door zijn ploeggenoten worden tegengehouden en schreeuwt: "Well let's go inside you bitch! Fuck you and your wife! You want to speak about my mother?"

Ibrahimovic doelde met de woorden 'go do your voodoo shit' op een affaire die rond Lukaku's transfer van Everton naar Manchester United in 2017 speelde. Everton-eigenaar Farhad Moshiri claimde destijds dat Lukaku zijn beslissing om weg te gaan bij the Toffees had genomen op basis van 'een voodoobericht' van zijn moeder, maar dat werd door Lukaku in alle toonaarden ontkend.