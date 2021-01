Mauro Júnior redt zwoegend PSV; zorgen om uitvallen van Dumfries

Dinsdag, 26 januari 2021 om 21:52 • Dominic Mostert

PSV heeft dinsdagavond ternauwernood drie punten overgehouden aan de uitwedstrijd tegen FC Emmen. Dankzij late doelpunten van Mauro Júnior en Eran Zahavi wonnen de Eindhovenaren met 0-2. PSV nadert koploper Ajax daardoor tot een punt, al hebben de Amsterdammers nog een duel tegoed. Trainer Roger Schmidt van PSV zat een schorsing uit naar aanleiding van zijn uitspraken over scheidsrechter Bas Nijhuis, waardoor assistenten Lars Kornetka en Jörn Wolf de honneurs waarnamen. Een tegenvaller voor PSV was het uitvallen van aanvoerder Denzel Dumfries in de blessuretijd.

Het meest opwindende moment van de eerste helft vond plaats in de blessuretijd van de eerste helft. Jari Vlak, overgekomen van FC Emmen, luisterde zijn eerste wedstrijd als basisspeler bij Emmen bijna op met een doelpunt. De middenvelder trok langs de rand van het strafschopgebied naar binnen en zocht met het linkerbeen de linkerhoek op; de bal spatte uiteen op de paal. Zo dicht was PSV tot dat moment niet bij een treffer gekomen. De Eindhovenaren hadden weliswaar een overwicht en waren vaak genoeg rond het vijandelijke zestienmetergebied te vinden, maar kenden moeite met het creëren van kansen.

PSV trad aan met Adrian Fein, die voor het eerst in anderhalve maand een basisplaats kreeg. Hij was de vervanger van de niet fitte Mohamed Ihattaren. Donyell Malen was de vervanger van Noni Madueke, die zaterdag tegen RKC Waalwijk (2-0 winst) een hamstringblessure opliep. Het was een andere spits, Eran Zahavi, die de beste mogelijkheid kreeg in de eerste helft om PSV op voorsprong te zetten. Na een vrije trap van Philipp Max miste de kopbal van Zahavi, vanbinnen het strafschopgebied, de juiste richting. Enkele minuten voor de rust kreeg Ibrahim Sangaré vanaf een meter of vijftien een goede schietkans, maar hij werkte de bal naast.

Negen minuten na de pauze schoot Sergio Peña een afvallende bal over het doel van Yvon Mvogo, terwijl een zwakke inzet van Zahavi aan de overzijde eenvoudig werd opgepikt door Dennis Telgenkamp. Miguel Araujo voorkwam met een uiterste krachtsinspanning een doelpunt van Malen; negentien minuten voor tijd trof aanvaller Nikolai Laursen van Emmen het zijnet met een hard en laag schot. De thuisploeg geloofde steeds meer in een goed resultaat, maar tien minuten voor het laatste fluitsignaal kwam PSV op voorsprong. Een indraaiende voorzet van Mauro Júnior ging aan Zahavi voorbij en vloog binnen via de paal. Twee minuten voor tijd kwam een nieuwe voorzet van Mauro wel aan bij Zahavi, die er 0-2 van maakte. In de blessuretijd viel Dumfries uit na een tackle; de aanvoerder liep met moeite van het veld en reageerde aangeslagen.