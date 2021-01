Woedende Lukaku vliegt Ibrahimovic aan in derby: ‘I fuck you and your wife!’

Dinsdag, 26 januari 2021 om 21:48 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:04

De eerste helft in de kwartfinale van de Coppa Italia tussen Internazionale en AC Milan is dinsdagavond geëindigd in een felle ruzie tussen Romelu Lukaku en Zlatan Ibrahimovic. De spitsen kregen vlak voor rust een woordenwisseling, waarbij Lukaku zijn hoofd tegen dat van Ibrahimovic aandrukte. Toen de teams de catacomben opzochten, was de Belgische spits nog altijd witheet op Ibrahimovic. De ruststand is overigens 0-1 dankzij een rake knal van laatstgenoemde.

Op de beelden is te zien dat Lukaku en Ibrahimovic eerst met elkaars hoofden tegen elkaar aan duwen. Beide spelers krijgen daarvoor van scheidsrechter Paolo Valeri een gele kaart. Als het laatste fluitsignaal heeft geklonken in de eerste helft, wil Lukaku achter Ibrahimovic aan. Eerstgenoemde moet door zijn ploeggenoten worden tegengehouden en schreeuwt: "I fuck you and your wife! You want to speak about my mother?"