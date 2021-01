Fanatieke voetbalsupporters massaal op de been in Nederlandse steden

Dinsdag, 26 januari 2021 om 20:18 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:23

In een poging om nieuwe rellen te voorkomen, trekken fanatieke voetbalsupporters er dinsdagavond massaal op uit in diverse Nederlandse steden. Harde kernen van in ieder geval MVV Maastricht, FC Den Bosch en NAC Breda laten in hun eigen binnensteden van zich horen. De supporters zeggen samen te willen werken met de politie, die niet altijd raad weet met de voetbalfans.

In Den Bosch hebben naar schatting 250 supporters oranje hesjes gekregen van de politie, in een poging om orde te scheppen in de chaos. In grote delen van de Brabantse stad heeft burgemeester Jack Mikkers een noodverordening ingesteld. Mikkers deed dat na een oproep tot nieuwe rellen in de stad. Maandag was Den Bosch een van de Nederlandse steden waarin zware vernielingen werden gepleegd.

+-/ 250 fc den Bosch supporters patrouilleren in de stad pic.twitter.com/zcSDdLz75L — Laurent (@Laurent90122422) January 26, 2021

Ook in Maastricht zijn voetbalsupporters op de been. Op beelden is te zien dat een groep van tientallen fans door de straten loopt en leuzen over de plaatselijke club MVV ten gehore brengt. Meerdere ondernemers hebben dinsdag in het centrum van Maastricht hun zaak dichtgetimmerd. Dat geldt overigens ook voor Den Bosch. In Eindhoven werd het Philips Stadion van PSV gebarricadeerd met containers.

Van Maastricht blijf je af! pic.twitter.com/vYxOHvsFDn — Frank (@fppsmeets) January 26, 2021

In Breda is ook dinsdagavond sprake van een dreigende sfeer, nadat op maandag al rellen uitbraken. Supporters van NAC Breda uit Vak G houden zich op in de binnenstad, waar ze werden ingesloten door de politie. "We gaan kijken wat we met jullie doen", aldus een van de aanwezige politieagenten. Burgemeester Paul Depla kondigde maandag vanaf 17.00 uur een noodverordening af voor delen van Breda. Die verordening is dinsdag opnieuw van kracht.

De fanatieke supporters van NAC willen vanavond hun stad Breda beschermen, maar zijn voorlopig door de politiie ingesloten. ‘We gaan kijken wat we met jullie doen’, zegt die. #breda pic.twitter.com/iemzQ5ULXw — ronaldomroepbrabant (@ronaldbrabant) January 26, 2021