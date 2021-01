Voormalig speler Arsenal veroordeeld voor seks met veertienjarig meisje

Dinsdag, 26 januari 2021 om 20:13 • Dominic Mostert

Tyrell Robinson, een voormalig speler van Arsenal en Bradford City, is door een rechter in Engeland veroordeeld tot een celstraf van drieënhalf jaar. De 23-jarige linksback had in 2018 seks met een meisje van destijds 14 jaar, zo bekende hij vorig jaar al. Bovendien maakte Robinson een 'ongepaste' foto van het meisje, die hij vervolgens doorstuurde via Snapchat.

Robinson stuurde de foto naar een vriend, Korie Berman, die zelf dinsdag ook terecht stond bij de rechter in Bradford. Berman, geen voetballer, bekende zelf schuldig te zijn aan vijf aanklachten die betrekking hadden op een seksuele relatie die hij had met een minderjarig meisje en kreeg een celstraf van zes jaar. Zowel Robinson als Berman wordt na het uitzitten van de helft van zijn straf voorwaardelijk vrijgelaten, zo is hen tijdens de rechtszaak verteld. Het betekent dat Robinson 21 maanden zal vastzitten en Berman 36 maanden.

Robinson werd op zijn zevende opgenomen in de jeugdopleiding van Arsenal. In februari 2017 vertrok hij bij de club. Na een stageperiode bij Watford signeerde Robinson een contract bij Bradford City. Voor die club kwam hij tot 23 optredens in de League One, alvorens hij op 15 augustus 2018, tien minuten voor een EFL Cup-duel met Macclesfield Town, uit de kleedkamer werd gehaald voor ondervraging door de politie. De daaropvolgende dag besloot de club hem te schorsen, waarna Robinson werd gearresteerd. Na het bekendmaken van de aanklachten werd Robinson in februari 2020 ontslagen door zijn club.

De rechtbank meldde tijdens de rechtszaak dat Robinson zich met drie minderjarige meisjes inliet, maar het is niet duidelijk of hij met hen allemaal het bed heeft gedeeld. "De pijn die je deze drie jonge meisjes en hun families hebt aangedaan, is groot. Het is heel duidelijk dat je je aangetrokken voelde tot een of meerdere van de meisjes", wordt de rechtbank geciteerd in The Sun Tijdens de rechtszaak werd onder meer een appje voorgelezen dat de voetballer verstuurde aan een van de meisjes: 'Ik vind je beeldschoon, maar je leeftijd is een killer.' Hij en Berman maakten in een onderling Snapchat-gesprek grappen over het zijn van een pedofiel.