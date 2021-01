Verrassende basisplaats voor Adrian Fein bij afwezigheid van Schmidt

Dinsdag, 26 januari 2021 om 18:46 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:54

Adrian Fein is dinsdagavond bij PSV in de uitwedstrijd tegen FC Emmen voor het eerst in anderhalve maand verzekerd van een basisplaats. De middenvelder is de vervanger van Mohamed Ihattaren, die niet fit genoeg is bevonden. De Eindhovenaren zijn naar Emmen afgereisd zonder trainer Roger Schmidt, die een wedstrijd schorsing uitzit naar aanleiding van zijn uitspraken over scheidsrechter Bas Nijhuis. Lars Kornetka en Jörn Wolf, normaliter de assistenten van Schmidt, nemen de honneurs waar.

Donyell Malen is bij PSV de vervanger van Noni Madueke, die zaterdag tegen RKC Waalwijk (2-0 winst) een hamstringblessure opliep. Verder is Philipp Max weer volledig fit na ziekte, waardoor de linksback Timo Baumgartl uit het basiselftal verdringt. Olivier Boscagli verhuist logischerwijs naar het centrum van de verdediging. Verder is Ibrahim Sangaré, die tegen RKC rust kreeg, terug in het elftal in plaats van Mauro Júnior.

Bij FC Emmen is Ricardo van Rhijn op de rechtsbackpositie de vervanger van de geblesseerde Glenn Bijl. Verder beleeft de van FC Volendam overgekomen Jari Vlak zijn basisdebuut op het middenveld, hetgeen ten koste gaat van Simon Tibbling. Ook Nikolai Laursen is tegen zijn voormalige club PSV verzekerd van een basisplaats. De Deen neemt de plek in van Robbert de Vos, die wel op de bank zit.

Opstelling FC Emmen: Telgenkamp; Van Rhijn, Araujo, Bakker, Cavlan; Vlak, Ben Moussa; Laursen, Peña, Frei; De Leeuw

Opstelling PSV: Mvogo; Dumfries, Teze, Boscagli, Max; Sangaré, Rosario; Thomas, Fein; Zahavi, Malen