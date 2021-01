PSV zet zich schrap voor avondklokrellen en treft stevige maatregelen

Dinsdag, 26 januari 2021 om 17:18 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:37

PSV heeft de ingang van de PSV Fanstore, de ruimte in het stadion waar merchandising van de club kan worden gekocht, geblokkeerd met zeecontainers om mogelijke relschoppers buiten de deur te houden, zo meldt het Eindhovens Dagblad. Bij de club zijn signalen binnengekomen dat relschoppers van plan zijn om dinsdagavond voor onrust te zorgen in de buurt van het Philips Stadion. De club heeft daarop besloten om de ingang van de Fanstore te barricaderen.

Sinds de invoering van de avondklok afgelopen zaterdag is het in meerdere steden in Nederland tot confrontaties gekomen tussen relschoppers en de politie. In verschillende steden heeft de Mobiele Eenheid moeten ingrijpen omdat er vernielingen zijn aangericht en winkels zijn geplunderd. De Fanstore van PSV is al enige tijd gesloten in verband met de aangescherpte coronamaatregelen. Dinsdag heeft de club besloten om de volledige toegang te blokkeren in de vorm van zeecontainers.

In het Philips Stadion worden een aantal ruimtes verhuurd aan externe partijen. Zij zijn geïnformeerd over de signalen en hebben besloten naar huis te gaan. Het zou sowieso al rustig zijn in het stadion dinsdagavond, aangezien de ploeg van trainer Roger Schmidt een competitiewedstrijd speelt op bezoek bij FC Emmen. De avondklokrellen waren afgelopen zondag het hevigst in Eindhoven, waar onder andere het centraal station werd vernield en meerdere brandjes werden gesticht.