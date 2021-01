Willem II ontkracht wild gerucht over opvolging Koster: ‘Absolute onzin’

Dinsdag, 26 januari 2021 om 16:38 • Yanick Vos

Willem II heeft Mark van Bommel niet gepolst om Adrie Koster op te volgen als hoofdtrainer. De Tilburgers zijn op zoek naar een nieuwe trainer, nadat Koster eerder vandaag werd ontslagen vanwege aanhoudende tegenvallende prestaties. De naam van Van Bommel ging al rond in de wandelgangen, maar volgens technisch directeur Joris Mathijsen klopt er niets van het gerucht.

“We hebben vanochtend het nieuws aan Adrie verteld en vanaf nu ga ik me richten op het vastleggen van een nieuwe hoofdtrainer. Dat moet zo snel mogelijk gebeuren”, tekent ESPN op uit de mond van Mathijsen. Van Bommel zou gespot zijn met algemeen directeur Martin van Geel. Mathijsen ontrkracht de geruchten over zijn voormalige ploeggenoot bij Oranje. “Volgens mij ben ik de technisch directeur. Ik weet niet waar dit gerucht vandaan komt. Dat is echt absolute onzin. We hebben nog met niemand gesproken tot nu toe.” Van Bommel is clubloos sinds zijn ontslag bij PSV en werd eerder al in verband gebracht met een dienstverband bij FC Utrecht, maar ook dat gerucht werd naar het rijk der fabelen verwezen.

Onder leiding van Koster werd in 2019 de finale van de TOTO KNVB Beker bereikt en plaatste Willem II zich vorig seizoen nog voor Europees voetbal. Eind vorig jaar besloot de Tilburgse clubleiding het contract van de trainer nog te verlengen. Door de huidige zeventiende plaats op de ranglijst vindt de club het tijd voor verandering. “Wij hadden na afgelopen vrijdag (1-3 verlies tegen PEC Zwolle, red.) niet het idee dat Adrie het tij nog kon keren. We wilden een andere hoofdtrainer voor de groep zetten. Het is triest dat we deze beslissing moesten nemen. Zeker na de successen die we hebben geboekt", aldus Mathijsen.