Depay richt zich met boodschap op Twitter tot jonge relschoppers

Dinsdag, 26 januari 2021 om 15:34 • Laatste update: 15:48

Voetballers zijn anno 2021 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun (privé)leven. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Olympique Lyon-aanvoerder en Oranje-international Memphis Depay heeft zich op Twitter uitgelaten over de onrust in diverse steden in Nederland. Sinds de invoering van de avondklok is het in meerdere steden gekomen tot hevige confrontaties tussen relschoppers en de politie. In verschillende steden heeft de Mobiele Eenheid moeten ingrijpen omdat er vernielingen zijn aangericht en winkels werden geplunderd. Depay hoopt dat de rust in Nederland snel terugkeert. Op Twitter geeft hij aan dat het plunderen van winkels en vernielen van auto’s niet de oplossing is. “Ik kan niet voor een grown man bepalen wat hij met zijn tijd doet, maar voor alle young people: doe het niet.”