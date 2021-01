‘Bosz staat op het punt om volgende Nederlander naar Leverkusen te halen’

Dinsdag, 26 januari 2021 om 15:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:00

Jeremie Frimpong moet de volgende aanwinst van Bayer Leverkusen worden, zo verzekert Daily Record. De Nederlandse rechtsback van Celtic staat naar verluidt op het punt om voor ruim elf miljoen euro de overstap te maken naar de Bundesliga. Daarmee moet hij na Timothy Fosu-Mensah de tweede Nederlandse aanwinst worden voor de ploeg van trainer Peter Bosz.

Frimpong verhuisde op jonge leeftijd naar Engeland en werd daar in 2010 opgepikt door Manchester City, nadat hij zich op een jeugdtoernooi wist te onderscheiden. Bij the Citizens doorliep hij de jeugdopleiding, maar kwam hij niet in aanmerking voor de A-selectie. Daarop besloot hij in de zomer van 2019 te vertrekken naar Celtic, waar hij een vierjarig contract tekende en in september van dat jaar debuteerde in het betaalde voetbal in de met 5-0 gewonnen bekerwedstrijd tegen Partick Thistle. Frimpong kwam in alle competities tot dusver tot 46 wedstrijden bij Celtic, waarin hij 3 keer wist te scoren.

Celtic-manager Neil Lennon had erop aangedrongen liever geen basisspelers te willen verkopen deze transferwindow, maar lijkt niet op te kunnen tegen de wens van Frimpong om te willen vertrekken naar de nummer drie van Duitsland. Celtic wil elf miljoen euro voor de Nederlander, nadat het Frimpong in 2019 voor een slordige vier ton overnam van City. Via bonussen kan de transfersom oplopen naar dertien miljoen euro. Mocht de deal daadwerkelijk beklonken worden, dan profiteert City mee dankzij een doorverkooppercentage van dertig procent.

De twintigjarige verdediger beleeft bij Celtic zijn grote doorbraak in het betaald voetbal. Frimpong maakte vorig seizoen deel uit van het team van Celtic dat de Schotse treble wist te veroveren: de landstitel, de Schotse beker en de Schotse League Cup. Dit seizoen dreigt Celtic voor het eerst in tien jaar weer eens naast de landstitel te gaan grijpen, want Rangers gaat momenteel met een voorsprong van 23 punten aan de leiding in de Schotse Premier League. Celtic heeft echter wel drie wedstrijden minder gespeeld.