‘Jesse Lingard staat voor overstap binnen Premier League’

Dinsdag, 26 januari 2021 om 14:22 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:28

West Ham United bereidt een transfer van Jesse Lingard naar Londen voor, zo meldt de London Evening Standard. De 28-jarige buitenspeler annex aanvallende middenvelder, die bij Manchester United niet in de plannen van manager Ole Gunnar Solskjaer voorkomt, moet bij West Ham herenigd worden met David Moyes. De twee werkten eerder samen bij United en staan op het punt om samen een tweede termijn in te gaan. Om de huurdeal rond te maken wil West Ham Saïd Benrahma, die nu nog op huurbasis bij de club speelt, definitief inlijven.

In de Premier League is het toegestaan om maximaal twee binnenlandse huurlingen onder contract te hebben staan. Met Benrahma en Craig Dawson zitten the Hammers aan dat aantal en dus wil de club de overgang van Benrahma definitief maken. Hij zou in eerste instantie pas komende zomer voor maximaal 28 miljoen euro overkomen van Brentford. Door de deal te vervroegen kan de club met Lingard een tweede binnenlandse huurling aantrekken voor de rest van het seizoen.

Lingard heeft van United te horen gekregen dat hij mag uitkijken naar een nieuwe werkgever, nu Solskjaer heeft aangegeven hem niet nodig te hebben voor de rest van het seizoen. West Ham hoopt van de gelegenheid gebruik te kunnen maken om de Engelsman tot het einde van het seizoen te huren. Lingard, wiens contract op Old Trafford doorloopt tot medio 2022, kwam dit seizoen nog geen enkele keer in actie namens the Red Devils in de Premier League of Champions League. Hij moet het tot dusver toen met drie optredens in de League Cup en FA Cup.

Naast het aantrekken van Lingard hoopt West Ham zich verder te versterken met een spits. De nummer zeven van de Premier League, die het dinsdagavond opneemt tegen Crystal Palace, verkocht deze transferperiode Sébastien Haller aan Ajax en toonde interesse in Joshua King (FC Bournemouth) en Boulaye Dia (Stade Reims). Ook Hwang Hee-chan (RB Leipzig) is volgens de tabloid in beeld. Moyes heeft laten weten dat hij graag twee spelers wil toevoegen aan zijn selectie. West Ham United staat momenteel op de zevende plaats in de Premier League en klimt bij een overwinning op Crystal Palace naar de vierde positie op de ranglijst, aan het einde van het seizoen goed voor Champions League-kwalificatie.