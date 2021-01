Barcelona presenteert Catalaans shirt voor confrontatie met Real Madrid

Dinsdag, 26 januari 2021 om 13:22 • Laatste update: 13:23

Barcelona neemt het op zondag 11 april op tegen Real Madrid in een bijzonder shirt. De ploeg van trainer Ronald Koeman zal op die dag in El Clásico in een speciaal ontworpen shirt aantreden, waarop de Catalaanse vlag prominent naar voren komt. Het ontwerp circuleerde al enige tijd op internet en is dinsdag door Barça gepresenteerd.

Aan de onderkant van het shirt lopen de rode banen geleidelijk over in smalle rode en gele banen. Deze kleuren staan centraal in de vlag van Catalonië. Voormalig aanvoerder Carles Puyol, een geboren Catalaan, heeft het shirt gepresenteerd op de online kanalen van Barcelona. Het officiële wedstrijdshirt is te koop in de webshop van Barcelona voor een bedrag van 145 euro.

?? Look who's back! ?? ?? @Carles5Puyol unveils our new #ElClásico special edition jersey! ???? — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 26, 2021

De presentatie van het shirt valt samen met het motto ‘één shirt verenigt ons’. “Als je in deze zware tijden redenen zoekt om alles te geven, kijk dan naar jezelf”, zegt Puyol. “De redenen om dat te doen, zitten in je.” Het wordt de tweede keer dit seizoen dat het team van Koeman het opneemt tegen Real Madrid. Eerder dit seizoen waren de Madrilenen met 1-3 te sterk in het Camp Nou.