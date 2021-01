De Mos vreest nieuwe misstap Van Bommel: ‘Dan is zijn carrière wel klaar’

Dinsdag, 26 januari 2021 om 13:06 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:09

Willem II moet na het ontslag van Adrie Koster op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Aad de Mos denkt mee met de clubleiding in Tilburg en schuift Huub Stevens naar voren als mogelijke optie. De voormalig coach van onder meer Ajax en PSV ziet weinig in een dienstverband van Mark van Bommel bij de Tricolores. De oud-middenvelder is clubloos na zijn ontslag bij PSV in december 2019.

Volgens De Mos moeten technisch directeur Martin van Geel en technisch directeur Joris Mathijsen pijlsnel handelen in hun zoektocht naar een nieuwe hoofdcoach. ”Want na Ajax volgen de cruciale duels met Emmen en ADO Den Haag”, zet de trainer in ruste zijn mening kracht bij in een onderhoud met het Brabants Dagblad. De Mos zou graag zien dat Willem II op korte termijn met een ervaren oefenmeester op de proppen komt. ”Hij moet al minstens een keer met dit bijltje gehakt hebben.” In dat kader is Van Bommel in de ogen van de analist geen geschikte kandidaat.

”Is Mark van Bommel gesignaleerd met Martin van Geel vorige week? Tsja, ik weet niet of hij de ideale man is voor deze klus. Deze ervaring heeft hij nog niet”, velt De Mos een duidelijk oordeel over de nog prille trainersloopbaan van Van Bommel. ”Bovendien... moet hij het zelf wel willen? Hij is weggestuurd bij PSV. Als dit zou mislukken, is zijn trainerscarrière wel klaar zo ongeveer, lijkt me.” Van Bommel werd vorig jaar nog genoemd als mogelijke nieuwe trainer van Schalke 04, dat uiteindelijk koos voor Manuel Baum. De Duitse coach werd al snel ontslagen en inmiddels zwaait Christian Gross de scepter in Gelsenkirchen.

Stevens, tegenwoordig lid van de raad van toezicht van Schalke 04, is volgens De Mos wél een geschikte kandidaat voor Willem II, dat is afgezakt naar de zeventiende plaats in de Eredivisie. ”Huub Stevens heeft met Martin van Geel samengewerkt bij Roda JC Kerkrade. Als die het nog zou willen... Maar ik weet het niet, met zijn leeftijd en zijn fysiek. Maar anders zou ik het wel weten als ik het voor het zeggen had bij Willem II. Huub heeft alles al meegemaakt. Maar ik ben benieuwd waar ze uiteindelijk mee gaan komen”, zo besluit De Mos.