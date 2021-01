Leroy George (33) keert na ruim zeven jaar terug in de Eredivisie

Dinsdag, 26 januari 2021 om 12:58 • Chris Meijer • Laatste update: 13:11

Fortuna Sittard heeft zich versterkt met Leroy George, zo maakt de club via de officiële kanalen bekend. De 33-jarige aanvaller heeft de afgelopen weken met succes een stageperiode afgewerkt bij de Limburgers en heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot het einde van het seizoen. Het betekent dat George na ruim zeven jaar weer terugkeert in de Eredivisie, waar hij het meest recent voor NEC Nijmegen speelde.

De door FC Utrecht opgeleide George speelde voor de Domstedelingen en NEC 154 wedstrijden in de Eredivisie, waarin hij 19 keer scoorde en 17 assists leverde. De voormalig international van Jong Oranje liet Nederland in 2013 achter zich om aan de slag te gaan bij Qarabag in Azerbeidzjan. Zijn loopbaan voerde hem vervolgens langs Göztepe, Adana Demirspor (beide in Turkije), Melbourne Victory (Australië), Baniyas (Verenigde Arabische Emiraten) en Sahab FC (Jordanië). Bij laatstgenoemde club vertrok hij in de zomer van 2020 en sindsdien zat George zonder club.

“Het is goed om weer terug te zijn. Ik ben blij met de kans om mezelf weer te kunnen laten zien op Eredivisie-niveau. Daar ben ik Fortuna Sittard enorm dankbaar voor. Ik kan niet wachten om een bijdrage te leveren aan de ambities van de club”, zegt George op de website van zijn nieuwe werkgever. Sjoerd Ars, technisch manager van Fortuna, toont zich content met het binnenhalen van de ervaren aanvaller.

“Leroy heeft de afgelopen weken met ons mee getraind, waardoor we een goed beeld hebben van zijn kwaliteiten. We halen met hem een ervaren speler in huis, die op verschillende posities in de voorhoede uit de voeten kan. En hij is topfit, dus kan er meteen staan. Dat is ook wel een fijne bijkomstigheid in deze drukke periode”, stelt Ars. Na Mickaël Tirpan (overgekomen van Kasimpasa) en Thibaud Verlinden (overgekomen van Stoke City) is George de derde winterse versterking voor Fortuna.