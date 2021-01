Twee Nederlandse ‘testclubs’ mogen binnen een maand weer fans toelaten

Dinsdag, 26 januari 2021 om 12:21 • Chris Meijer

Er zijn over een maand voor het eerst sinds september weer supporters welkom in twee Nederlandse stadions. NEC Nijmegen maakt via de officiële kanalen bekend dat het duel met De Graafschap op 21 februari een zogenaamd testduel zal zijn, waarbij 1500 toeschouwers aanwezig mogen zijn. Ook Almere City maakt bekend een 'testclub' te zijn en de nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie meldt via de officiële kanalen dat bij het duel met SC Cambuur (28 februari) weer fans aanwezig mogen zijn.

In een eerder stadium werd al bekend dat er getest mocht worden met een beperkt aantal toeschouwers in de stadions. Het was nog niet helemaal bekend om welke clubs het ging, maar NEC en Almere City mogen dus binnen een maand weer fans verwelkomen. De zogenaamde testwedstrijd wordt door de clubs georganiseerd in samenwerking met Fieldlabs Evenementen en de KNVB. De supporters die in De Goffert of het Yanmar Stadion aanwezig willen zijn, moeten echter voldoen aan de nodige voorwaarden.

Zo wordt mensen uit de risicogroep afgeraden om zich in te schrijven. De supporters met een kaartje worden voor én na de wedstrijd getest op het coronavirus. Voor de wedstrijd worden er een temperatuurmeting en een sneltest uitgevoerd. Mocht dit een afwijkend resultaat geven, wordt er geen toegang verleend. Vijf dagen na het wedstrijdbezoek volgt er opnieuw een test en als deze geen positieve uitslag heeft, mag de supporter in kwestie weer op bezoek bij mensen uit de kwetsbare doelgroep.

In het stadion worden supporters ingedeeld in zogenaamde ‘bubbels’, een vaste groep. Je mag je niet in een andere groep begeven en de organisatie bepaalt of er een mondkapje of faceshield moet worden gedragen. Supporters krijgen eveneens een tag of ander detectiemiddel, waarmee de bewegingen kunnen worden geregistreerd. “De gegevens die worden opgeslagen worden geanonimiseerd verwerkt ten behoeve van wetenschappelijke analyse”, schrijft NEC. Seizoenkaarthouders van de Nijmegenaren kunnen zich begin februari opgeven voor de pilot.

