‘Financiële ramp bij Barcelona compleet: spelers wachten al maand op salaris’

Dinsdag, 26 januari 2021 om 12:41 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:41

De financiële situatie bij Barcelona lijkt met de dag zorgelijker te worden. Het Spaanse medium COPE meldt namelijk dat de spelers in de selectie van trainer Ronald Koeman in december geen volledig salaris hebben ontvangen, simpelweg omdat de Catalaanse grootmacht niet over de financiële middelen beschikt. Contractueel gezien heeft de A-selectie recht om in de laatste maand van het jaar uitbetaald te worden en de clubleiding doet er nu alles aan om de openstaande betalingen uiterlijk februari geregeld te hebben.

Barcelona maakt de spelerssalarissen normaal gesproken tweemaal per jaar over, in juni en december. Bij de uitbetaling van vorige maand zijn de Catalanen klaarblijkelijk in gebreke gebleven. Er zouden zelfs al leningen zijn afgesloten om de salarissen op te kunnen hoesten. Wat extra pijnlijk is dat de spelersgroep in november wederom akkoord ging met een tijdelijke salarisverlaging, waarmee Barcelona circa 190 miljoen euro hoopt te besparen tijdens de coronacrisis. Daarnaast zien de spelers af van de miljoenenbonussen die voor dit seizoen waren afgesproken met het bestuur.

COPE geeft wat betreft de bonussen gelijk een voorbeeld van de nieuwe situatie in het Camp Nou. Een speler die normaal gesproken tien miljoen euro aan bonussen zou opstrijken, houdt na de salarisverlaging nog maar 5,8 miljoen euro over. Het restant van het bonusbedrag wordt dan uitgesmeerd over de komende vier seizoenen. Het is in ieder geval duidelijk dat de financiële problemen van Barcelona nog lang niet zijn opgelost. El Confidencial meldde vorig week al dat bij verschillende banken uitstel van betaling was aangevraagd.

Barcelona bracht maandag via een persbericht naar buiten dat bij in totaal negentien clubs nog een transferschuld openstaat. Ajax is een van de clubs die nog een flinke som geld krijgt van de Catalaanse grootmacht, die nog voor 64 miljoen euro in het krijt staat bij de Amsterdammers vanwege de transfer van Frenkie de Jong. Ook bij Liverpool heeft Barça nog een grote openstaande schuld die verband houdt met het aantrekken van Coutinho: 40 miljoen euro.

De gepresenteerde jaarcijfers zien er allerminst goed uit, daar Barcelona het seizoen 2019/20 afsloot met een totale schuld van 1,173 miljard euro. Een groot deel van dat bedrag komt voort uit de transferschulden; in totaal bijna 323 miljoen euro, waarvan ruim 126 miljoen euro op de korte termijn afgelost moet worden. Voor de uitgaande transfers is er ook nog een aantal clubs dat bij de Catalanen in het krijt staat; op de korte termijn moet er nog 46 miljoen euro binnenstromen.

