‘PEC Zwolle troeft FC Groningen dit keer wél af en strikt wéér aanvaller’

Dinsdag, 26 januari 2021 om 12:05 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:16

PEC Zwolle staat op het punt om Manuel Benson over te nemen van Royal Antwerp FC, zo onthult de Stentor dindag. De 23-jarige vleugelaanvaller maakt op huurbasis het seizoen af bij de huidige nummer twaalf in de Eredivisie. Er is geen koopoptie opgenomen in de huurdeal van Benson, die in België vastligt tot na afloop van het seizoen 2022/23. FC Groningen hengelde ook naar zijn diensten, maar PEC lijkt als winnaar uit de strijd te komen.

Mocht Benson de medische keuring in Zwolle zonder problemen doorlopen, dan wordt hij waarschijnlijk dinsdag al officieel gepresenteerd door PEC. De buitenspeler staat sinds medio 2019 te boek als recordaankoop van Royal Antwerp, dat destijds drie miljoen euro overmaakte naar Racing Genk. Benson leek vorig jaar zomer al over te stappen naar PEC, maar een hamstringblessure zorgde er in september voor dat de deal op het laatste moment alsnog werd afgeblazen.

In de laatste weken van 2020 deed PEC wederom een poging. De onderhandelingen met Royal Antwerp verliepen echter zeer stroef, waardoor de interesse definitief leek te zijn verdwenen. Korte tijd later lijkt de middenmoter alsnog beet te hebben. Volgens de Stentor deed FC Groningen op het laatste moment met een verbeterde aanbieding nog een ultieme poging om Benson binnen te halen. De situatie is vergelijkbaar met vorig jaar, toen Alessio Da Cruz op het laatste moment de Trots van het Noorden verkoos boven PEC, ondanks het feit dat hij al was gekeurd in Zwolle en zelfs overnachtte in het hotel in het stadion.

Benson, eerder in zijn loopbaan actief voor Lierse SK en Royal Excel Moeskroen, staat inmiddels op 139 wedstrijden (18 doelpunten en 23 assists) op het hoogste niveau. Daarnaast kwam hij in het verleden tot vier jeugdinterlands in het shirt van België. Eerder dit seizoen speelde Benson met Royal Antwerp in de groepsfase van de Europa League onder meer tegen Tottenham Hotspur. De vleugelaanvaller was op de tribune beland, waardoor hij kiest voor een tijdelijke verhuizing richting Nederland. Hij is na Thomas Buitink en Virgil Misidjan de derde aanvallende aanwinst van PEC.