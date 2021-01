‘Di Maria weigert salarisverlaging en kan terugkeren naar Premier League’

Ángel Di María is een transfertarget van Tottenham Hotspur, zo weet L'Equipe dinsdag te melden. De Noord-Londense club zou zelfs al in contact zijn geweest met het management van de Argentijnse middenvelder annex vleugelaanvaller, wiens contract bij Paris Saint-Germain na dit seizoen afloopt. Di María mag hierdoor vanaf deze maand praten met andere clubs over een eventuele transfer in deze transferperiode of aankomende zomer.

PSG probeerde Di María eind vorig jaar een nieuw en lucratief contract voor te schotelen. De Franse grootmacht slaagde echter niet in die missie, waardoor er twijfel is ontstaan over voortzetting van de samenwerking tussen club en speler. Volgens bovengenoemde Franse krant wilde PSG in de nieuwe situatie het weeksalaris van de middenvelder van naar verluidt 250.000 euro vanwege de coronacrisis naar beneden brengen. Di María ging niet akkoord met dat voorstel en het is niet onmogelijk dat hij PSG na zes seizoenen achter zich laat.

L'Equipe meldt echter ook dat Di María niet per definitie uit is op een vertrek bij PSG en de inmiddels 32-jarige Argentijn zou inzetten op verlenging van zijn verblijf in Parijs met twee seizoenen. De spelmaker voelt zich op zijn plaats bij de koploper in Ligue 1, al kan een lucratief aanbod van Tottenham hem wellicht op andere gedachten brengen. Christian Eriksen vertrok vorig jaar naar Internazionale, terwijl over de toekomst van Dele Alli grote twijfel is. Hierdoor zoeken the Spurs naar een nieuwe spelmaker voor op het middenveld.

De aanwezigheid van Mourinho als manager kan wellicht goed uitpakken voor Tottenham. De Portugese coach was tussen 2010 en 2013 de trainer van Di María bij Real Madrid en de onderlinge band lijkt nog steeds goed te zijn. ”Mourinho heeft van mij een betere speler gemaakt”, zo liet Di María in zijn periode bij Real optekenen in de Spaanse media. ”Dankzij hem ben ik als voetballer gegroeid. Hij heeft mij op een andere positie laten spelen en laten zien dat ik mijzelf moet opofferen voor het elftal.” Di María werd medio 2015 door PSG voor 63 miljoen euro overgenomen van Manchester United en hij staat inmiddels op 243 duels (86 treffers en 102 assists) namens de topclub uit Frankrijk.