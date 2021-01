Zakaria Bakkali aangeboden in Eredivisie: ‘Maar alleen als hij niks kost’

Dinsdag, 26 januari 2021 om 10:48 • Laatste update: 11:24

Zakaria Bakkali is door zijn zaakwaarnemer aangeboden bij Sparta Rotterdam, zo bevestigt technisch directeur Henk van Stee tegenover het Algemeen Dagblad. De Belgische krant Le Soir meldde dinsdagochtend dat de 25-jarige vleugelaanvaller van Anderlecht ‘op het punt stond’ om op huurbasis de overstap naar Rotterdam te maken. Zover lijkt het voorlopig nog niet te zijn.

Bakkali speelde dit seizoen pas twee wedstrijden voor Anderlecht en ontbrak verder steevast in de wedstrijdselectie. Om die reden is zijn zaakwaarnemer bezig om hem elders onder te brengen en hij heeft contact opgenomen met Sparta. “Maar wij zijn heel duidelijk. We hebben geen geld om spelers te halen. Dat is alleen het geval mocht Abdou Harroui onverhoopt vertrekken. Bakkali is van harte welkom. Maar alleen als hij niks kost”, laat Van Stee weten. “Wij hebben tot dusver alleen geen idee hoe hij er fysiek voor staat”

Voor trainer Henk Fraser is Bakkali geen onbekende, want de oefenmeester werkte in de jeugdopleiding van PSV samen met het voormalig toptalent. De vleugelaanvaller speelde tussen 2008 en 2015 in Eindhoven, nadat hij was overgenomen van Standard Luik. Na 24 optredens in de hoofdmacht, waarin hij 4 keer scoorde, verliet hij PSV voor Valencia. In Spanje kwam hij tot veertig wedstrijden voor los Che en na een huurperiode bij Deportivo La Coruña, maakte hij definitief de overstap naar Anderlecht.

In zijn eerste seizoen bij Anderlecht kwam Bakkali nog geregeld in actie, maar de afgelopen anderhalf jaar speelt hij amper. Zijn contract loopt nog door tot medio 2022, maar zijn zaakwaarnemer hoopt hem nu dus op huurbasis te kunnen laten vertrekken uit Brussel. Le Soir meldde dat Bakkali al akkoord was met Sparta en er snel een bevestiging van beide clubs zou volgen. Die berichtgeving lijkt nu dus voorbarig, al schrijft het Algemeen Dagblad dat Fraser al wel met Bakkali gesproken heeft en bereid is om hem een nieuwe kans te geven als die mogelijkheid zich voordoet.