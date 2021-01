Chelsea stelt Thomas Tuchel aan als opvolger van Frank Lampard

Dinsdag, 26 januari 2021 om 19:16 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:22

Thomas Tuchel is de nieuwe manager van Chelsea, zo meldt de Londense club dinsdagavond via de officiële kanalen. De 47-jarige coach uit Duitsland is de opvolger van de onlangs ontslagen Frank Lampard. Tuchel, eind december zelf de laan uitgestuurd bij Paris Saint-Germain, is met de leiding van Chelsea een contract overeengekomen tot de zomer van 2022. De club bevestigt dat er daarbij sprake is van een optie om langer met elkaar door te gaan.

Aan Tuchel de taak om de prestaties van Chelsea in met name de Premier League te verbeteren, want onder leiding van Lampard waren the Blues afgezakt naar de teleurstellende negende plaats. Van de laatste tien duels in alle competities werden er slechts drie winnend afgesloten. Tuchel staat met Chelsea in de achtste finale van de FA Cup tegenover Barnsley, terwijl binnenkort ook een tweeluik wacht met Atlético Madrid in de achtste finale van de Champions League.

Tuchel zit zonder club nadat hij in december werd ontslagen bij PSG. Met de Franse grootmacht won hij onder meer twee landstitels. Hij leidde de grootmacht uit Parijs vorig seizoen naar de finale van de Champions League in Lissabon, waarin Bayern München uiteindelijk met 0-1 te sterk was. Eerder was Tuchel op het hoogste niveau trainer van Borussia Dortmund en 1. FSV Mainz 05. De opvolger van Lampard zit normaal gesproken woensdagavond voor het eerst op de bank bij Chelsea, dat op Stamford Bridge bezoek krijgt van Wolverhampton Wanderers.

Via de website van zijn nieuwe club spreekt Tuchel zijn dank uit aan Chelsea voor het in hem gestelde vertrouwen. "We hebben allemaal het grootste respect voor het werk van Frank en voor de erfenis die hij heeft nagelaten", geeft hij aan. "Ik kan niet wachten om kennis te maken met mijn nieuwe team en mee te doen in de leukste competitie die er is. Ik ben dankbaar om deel te zijn van de Chelsea-familie. Het voelt fantastisch."