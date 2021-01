FC Utrecht hakt knoop door en verscheurt huurcontract met Manchester City

Dinsdag, 26 januari 2021 om 10:25 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:30

FC Utrecht neemt per direct afscheid van Daniel Arzani, zo maakt de club uit de Domstad dinsdagochtend wereldkundig. De beslissing om de verhuurperiode tussentijds stop te zetten is in goed onderling overleg genomen, zo klinkt het vanuit De Galgenwaard. Arzani werd door Manchester City verhuurd aan FC Utrecht en de vleugelaanvaller maakt het seizoen op huurbasis af bij het Deense Aarhus GF.

”Het is Daniel tot zijn eigen spijt en die van ons en Manchester City niet gelukt een vaste waarde te worden in het eerste elftal van FC Utrecht”, verklaart technisch directeur Jordy Zuidam dinsdag in een verklaring op de clubsite. ”We zijn open en eerlijk naar elkaar geweest en kwamen samen met Daniel en Manchester City tot de conclusie dat het voor alle partijen beter is als Daniel elders voor zijn kansen gaat.” Arzani kwam tot vijf duels in de hoofdmacht en zes optredens namens Jong FC Utrecht in de Keuken Kampioen Divisie.

Arzani streek vorig jaar zomer neer bij FC Utrecht, nadat hij als huurling van Celtic wegens blessureleed tot slechts één wedstrijd kwam in twee jaar tijd. De leiding van FC Utrecht was destijds nog heel blij met de tijdelijke komst van de buitenspeler naar de Eredivisie. ”Lang leek hij onhaalbaar voor ons, maar deze transferperiode konden we eindelijk toeslaan. Ik ben blij dat hij nu eindelijk hier in Stadion Galgenwaard staat om een krabbel onder het huurcontract te zetten. We kijken ernaar uit hem in het jubileumseizoen in het shirt van FC Utrecht te zien spelen”, jubelde Zuidam vorig jaar augustus bij de entree van Arzani.

Arzani was op het WK van 2018 in Rusland met zijn leeftijd van negentien jaar en 163 dagen de jongste van alle deelnemers en kwam hij als invaller in alle drie de groepswedstrijden van Australië in actie, dat destijds onder leiding stond van bondscoach Bert van Marwijk. Arzani, met een contract tot 2021 bij Manchester City, wacht nog op zijn eerste speelminuten onder manager Josep Guardiola. Het is niet bekend of de aan FC Utrecht verhuurde aanvaller nog voorkomt in de toekomstplannen van de Spaanse coach.